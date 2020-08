Deset pristupačnih trendova koje ovog ljeta obožavaju Francuskinje

Sigurno ste već čuli za termin francuski chic koji se upotrebljava kada se želi opisati stajling tipičan onima koje odabiru Francuskinje. Jer ipak su one kraljice stila i vječna inspiracija modnih dizajnera, stoga ako pitate nas u što od odjeće i modnih dodataka investirati ovog ljeta, naš savjet bi bio da se ugledate na one koje to rade najbolje - francuske modne blogerice

Nije tajna to da su Francuskinje jedne od najbolje odjevenih žena na svijetu. To nimalo ne čudi jer se Pariz smatra modnom prijestolnicom i upravo ondje svake sezone nastaju vodeći modni trendovi. Svake sezone francuske modne blogerice ostave nas bez teksta svojim inspirirajućim stilom, dajući primjer ženama diljem svijeta kako nositi aktualne trendove. Ovog ljeta Francuskinje su poludjele za nekoliko ključnih komada sezone koji ne koštaju nužno brdo novca, zahvaljujući brojnim high street brendovima koji redovito svoje police pune trendi komadima. Ako želite ovog ljeta izgledati kao da ste stigli iz Pariza, predlažemo vam da investirate u neke od sljedećih ljetnih favorita Francuskinja.

1. Špageti-naramenice

Gdje kupiti?

2. Retro kupaći kostim

Gdje kupiti?

3. Espadrile

Gdje kupiti?

4. Heklani top

Gdje kupiti?

5. Pletena torba

Gdje kupiti?

6. Bluza vintage izgleda

Gdje kupiti?

7. Marame za glavu

Gdje kupiti?

8. Crop kardigan

Gdje kupiti?

9. Traper hlačice visokog struka

Gdje kupiti?

10. Sunčane naočale u stilu 70-ih