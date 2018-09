Dermatolozi upozoravaju: Ovi preparati štetni su za vašu kožu

Nakon cijelog dana provedenog sa šminkom na licu, ali i zbog nečistoća iz zraka koja se taloži po našoj koži, iznimno je važno pravilno čistiti i njegovati kožu. Kako bi skratile proces, neke koriste tek micelarne vode za skidanje šminke, poneke tek vlažne maramice upravo za tu namjenu, a ima i onih koji će svakog dana, ma koliko umorne i prepune obaveza bile, napraviti apsolutno svaki korak koji im je prepisala njihova kozmetičarka

Koliko su peel off maske sa crnim pigmentom, koje su postale totalni hit, štetne za vašu kožu?

Iako se mnogi proizvođači kunu u svoje proizvode i govore kako su upravo njihove tajne formule jedini i pravi odabir za nas, to baš i nije tako. Nažalost, mnogi od njih napravit će i kontrafekt, ali i naštetiti našem licu, ali i cjelokupnom organizmu.

U posljednje su vrijeme crne peel off maske, koje se skidaju u jednom potezu, bez ikakvog nasilnog ispiranja, postale neizostavne kako na policama drogerija, tako i u domovima pripadnica nježnijeg spola. Ipak, bez obzira što mnogi tvrde da su one neophodne barem jednom tjedno pri čišćenju lica, one baš i nisu bezazlene. Dermatolozi tvrde kako upravo te maske, zbog toga što u sebi sadrže i čestice ugljena, mogu ostaviti trajne ožiljke ili pigmentacije, osobito kod osoba s tamnijim tenom.