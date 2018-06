'Danas svi žele živjeti danski 'hygge', a zaboravljaju da i u našoj 'balkanskoj' kulturi ima nešto posebno i šarmantno'

Market kolektiv iza kojeg stoje tri mlade i višestruko nagrađivane dizajnerice, Marita Bonačić, Katarina Perić i Iva Hrvatin, velikim koracima osvaja ne samo hrvatsko, već i inozemno tržište, koje je prepoznalo originalnost njihova kreativnog pristupa. U ime Market kolektiva, u intervjuu za tportal Iva Hrvatin otkrila je s kojim se sve izazovima suočavaju mladi dizajneri kod nas, mistificira li se dizajnerski kreativni proces, koliko je teško opstati na tržištu te planove za budućnost

Kako je došlo do vaše suradnje i ideje o pokretanju Market kolektiva?

Bazni kolektiv činimo nas tri: Marita Bonačić, Katarina Perić i Iva Hrvatin. Marita i Katarina višestruko su nagrađivane industrijske dizajnerice koje su počele surađivati još za vrijeme studija dizajna i iza kojih stoji mnoštvo iskustva u razvoju proizvoda od koncepta do proizvodnje. Upoznala sam ih prilikom angažmana na retrospektivnoj izložbi Tomislava Torjanca u Klovićevim dvorima 2013. godine i tada smo nekako prirodno kliknule te krenule tu i tamo raditi na još nekim projektima. U to doba smo još bile zaposlene na dizajnerskim pozicijama u raznim studijima i agencijama te radile kao freelanceri s raznim muzejima, kazalištima, kulturnim udrugama i televizijom. Prošle su nam se godine posložile sve zvijezde i zbilja nagomilao broj klijenata da je bilo fizički nemoguće i dalje freelanceati uz stalan posao, pa smo odlučile da je to trenutak u kojem treba odrezati sve pupčane vrpce, izaći iz anonimnosti i započeti nešto svoje.

Dizajnerski kreativni proces je nešto što se često kroz medije suviše mistificira

Kako izgleda vaš kreativni proces? Dolazi li katkad do nesuglasica i kako to rješavate?

Nemamo neki ustaljeni obrazac za kreativni proces, a on obično ovisi o samom klijentu, timu koji radi na projektu i inspiraciji. Nekad se dogodi da nam se već na prvom sastanku susretnu pogledi i sine ista vizija za rješenje, dok drugi put treba sjesti, zasukati rukave i nekoliko dana analitički pristupati problemu sve dok ne iskristaliziramo adekvatno rješenje. Dizajnerski kreativni proces je nešto što se često kroz medije suviše mistificira: nije to samo nalet umjetničke inspiracije, već se radi o veoma aktivnom procesu promišljanja o svim dijelovima projekta, a ne samo toga kako će nešto na kraju izgledati. Prije nego nastane estetika detaljno se uzimaju u obzir puno važnije stavke: funkcionalnost, ekonomičnost, komercijalnost, mogućnost proizvodnje i izvedbe. Kada tako objektivno pristupate projektima, rijetko se događaju nesuglasice jer znamo da su odluke koje donosimo rezultat logičnih jednadžbi u koje su uračunati mnogi tehnički faktori na koje ne možemo utjecati, a ne samo umjetnički zanos pojedinaca u timu. A ako se i dogodi da se oko nečega baš ne želimo složiti, uvijek se možemo osloniti na odluku dvotrećinske većine (smijeh).

Kakav je feedback nakon sudjelovanja na Salone del Mobile u Milanu? Jeste li zadovoljni reakcijama?

Kolekcija namještaja koju smo dizajnirale za izlaganje na Salonu, Slava '18, naš je prvi zajednički samoinicirani projekt, pa smo predstavljanje u Milanu vidjele kao ključan checkpoint za naš mladi kolektiv. Prvo predstavljanje svjetskoj publici prošlo je bolje od očekivanog – s obzirom na to koliko smo prepreka i izazova imale pred sobom tijekom proizvodnje, organizacije i montaže čitave priče, zadovoljne smo time što su na kraju dana riječi hvale i oduševljenje posjetitelja ono što će ostati zabilježeno kao prvi dojam i reakcija publike na Market. Zatim smo se spremile za novi pothvat – premijerno predstavljanje Slave '18 hrvatskoj publici u sklopu Dizajn distrikt Zagreb festivala. Uzbuđene smo jer smo sada na domaćem terenu – na festivalu smo inače radile od njegova začetka 2016. godine, a sada, na njegovu trećem izdanju, imamo priliku biti i sudionicima i tako dodatno doprinijeti njegovu programu.