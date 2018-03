'Trendovi u interijerima, kao i u modnom dizajnu, nisu nešto za čime bi nužno trebalo ići'

Zagrebačka produkt dizajnerica Silvia Jonjić, koja stoji iza projekta nazvanog Aria, jedinstvenog koncepta kupaonice s motivima hvarske, paške i lepoglavske čipke, otkrila je između ostalog za tportal kako je došla na ideju za ovaj neobičan projekt, a dotaknuli smo se i problema s kojima se susreću domaći industrijski dizajneri, aktualnih trendova u dizajnu te onoga što savjetuje mladim kolegama koji se tek upuštaju u poslovnu avanturu

'Kupaonica Aria je jedinstven proizvod na našem tržištu i napravljena je u suradnji s pet domaćih proizvođača, a inicirala ga je Hrvatska gospodarska komora. Godinu dana smo razvijali taj kompleksni proizvod i premijeru smo imali na sajmu ISH u Frankfurtu. Na njemu smo predstavili ekskluzivnu varijantu, no imamo i dvije skromnije varijante. Aria je suptilna oblikovna igra toplo-hladnih ploha punog drveta masline, čistih ploha materijala aston te motiva čipke 'zarobljenog' u staklu i keramici… To je potpuno hrvatski proizvod. Na sajmu smo privukli velik interes, što nas je sve iznenadilo s obzirom na to da je to najveći sajam kupaoničke opreme u Europi i konkurencija je iznimno jaka', otkriva za tportal Silvia Jonjić.