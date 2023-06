Da, i to se može: Ove atraktivne biljke uspijevat će na balkonu u potpunom hladu

Ipak, imajte na umu to da će im, kao i svim biljkama, biti potrebno barem nešto svjetlosti.

Cvate oko četiri mjeseca godišnje, počevši s kolovozom, pa je idealan odabir za kasno ljeto, a s obzirom na to da voli rasti u teglama, najčešće je viđamo u visećim košarama.

Kada je riječ o njihovim potrebama, imajte na umu to da nikako ne podnose mraz te zahtijevaju obilnije zalijevanje.

Dobro rastu u teglama i visećim košarama, a neke će zimi uspijevati čak i kao sobno bilje. Cvatu od proljeća do jeseni, a uklanjanje ocvalih cvjetova potiče novu cvatnju.

Jasmin

Jasmin je trajnica koja može narasti čak pet metara u visinu, a s obzirom na svoj bogat rast, nerijetko se koristi kao dodatak balkonskoj ogradi.

Najčešće cvate tijekom svibnja i lipnja, no to se ponekad oduži sve do jeseni. Obožavan je zbog svog predivnog i prepoznatljivog mirisa te sitnih cvjetova koji se počinju otvarati tek kad počne padati noć, zbog čega je poznat i pod nazivom 'kraljica noći'.