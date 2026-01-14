Čisti kič ili vrhunac prestiža? Evo što dobijete u neboderu gdje najjeftiniji stan košta vrtoglavih 5 milijuna dolara

Bugatti više nije samo za cestu – sada u njemu možete i spavati. Slavna marka automobila odlučila je osvojiti nebo nad Dubaijem i sagraditi neboder toliko luksuzan da pored njega sve ostalo izgleda kao obična novogradnja
Projekt pod nazivom Bugatti Residences gradi se u suradnji s developerom Binghatti Properties, a tržišni interes već je nadmašio sva očekivanja. Da je riječ o sektoru namijenjenom isključivo svjetskoj eliti, potvrđuje i podatak da najjeftiniji stanovi u ovoj zgradi od 43 kata stoje oko 5,2 milijuna dolara, dok su najprestižniji penthousei već rezervirani za globalne zvijezde.
Neki od mnjih su glazbenik Andrea Bocelli, kao i brazilski nogometni as Neymar Junior, koji je navodno iskeširao nevjerojatnih 54 milijuna dolara za stan koji nudi specifičnu pogodnost – privatno dizalo koje mu omogućuje da svoj automobil parkira izravno u dnevnom boravku.
Brendirani stanovi obično su između 30 i 40 posto skuplji od luksuznih domova koji nemaju poznati potpis. Mnogi novi brendirani projekti uključuju privatne klubove za članove, wellness objekte i ekskluzivne usluge – od automobila s vozačem i pristupa jahtama do partnerstava za korištenje privatnih mlažnjaka.
Eksplozivni rast tržišta brendiranih rezidencija
Ovaj fenomen nije izoliran slučaj, već dio globalnog trenda 'brendiranih rezidencija' koji je u posljednje dvije godine doživio neviđen rast. Prema izvješću agencije Knight Frank, dok je 2011. godine u svijetu postojalo tek 169 ovakvih projekata, danas ih je aktivno više od 600, a predviđa se da će do kraja desetljeća ta brojka premašiti tisuću. Dok su nekada takvim nekretninama dominirali hotelski lanci poput Ritz-Carltona, danas se u tržišnu utakmicu uključuju automobilske kuće kao što su Porsche i Aston Martin, švicarski urari Jacob & Co te talijanski modni giganti Fendi i Missoni.
Sjedinjene Američke Države trenutačno predvode po broju ovakvih zgrada, s epicentrima u Miamiju i New Yorku, no Bliski istok bilježi najbržu ekspanziju. Dubai je postao svjetski lider po broju projekata u razvoju, što stručnjaci pripisuju stalnom priljevu ekstremno bogatih pojedinaca koji u ovaj grad sele zbog niskih poreza i visoke razine sigurnosti. Cijene nekretnina u Dubaiju su, unatoč vrtoglavim iznosima, i dalje povoljnije nego u Londonu ili New Yorku, što dodatno privlači investitore željne ekskluzivnosti s potpisom omiljenog brenda.
Psihologija prestiža i pitanje dobrog ukusa
Stručnjaci za potrošačku psihologiju ističu kako ovi stanovi predstavljaju novu vrstu 'društvene valute'. Giana Eckhardt, profesorica marketinga na King's Collegeu u Londonu za BBC, objašnjava kako ultra-bogati potrošači više ne traže samo krov nad glavom, već način da komuniciraju svoje mjesto u društvenoj hijerarhiji. Brendirani stanovi su im dokaz statusa, baš poput rijetke dizajnerske torbice ili unikatnog nakita, jer im pružaju osjećaj posjedovanja nečega što je nedostupno ostatku svijeta.
Osim prestižnog imena na fasadi, ovakve zgrade nude i futurističke sadržaje koji se do sada nisu viđali u stambenim objektima. Nova razina brendiranih nekretnina također se plasira na tržište oko zajedničkih strasti kao što su gastronomija, wellness, pa čak i znanost o dugovječnosti. U Londonu će nadolazeće Six Senses rezidencije u Bayswateru, koje gradi hotelski lanac Six Senses, uključivati biohacking centar. On će nuditi terapije uključujući krioterapiju, odnosno tretman ekstremnom hladnoćom, koji se reklamira kao sredstvo za podizanje razine energije i poboljšanje tonusa kože.
Eckhardt, koja se specijalizirala za ponašanje potrošača, brendiranje i potrošačku kulturu, dodaje da luksuzni brendovi komuniciraju 'osobno mjesto u društvenoj hijerarhiji'. 'Oni žele društvene nagrade koje dolaze s povezivanjem s ovim
Ipak, poslovni psiholog Stuart Duff iz britanske tvrtke Pearn Kandola upozorava da bi mnogi ljudi mogli smatrati kako ideja brendiranih stanova nije ukusna, osobito ako je naziv brenda pretjerano istaknut.
'Prisutnost brenda posvuda unutar stambenog bloka mogla bi smanjiti percepciju rijetkosti i jedinstvenosti te dovesti do osjećaja hvalisanja. U najgorem slučaju, to se može doživjeti kao vulgarno i kičasto.'