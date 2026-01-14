Čisti kič ili vrhunac prestiža? Evo što dobijete u neboderu gdje najjeftiniji stan košta vrtoglavih 5 milijuna dolara

Bugatti više nije samo za cestu – sada u njemu možete i spavati. Slavna marka automobila odlučila je osvojiti nebo nad Dubaijem i sagraditi neboder toliko luksuzan da pored njega sve ostalo izgleda kao obična novogradnja

Projekt pod nazivom Bugatti Residences gradi se u suradnji s developerom Binghatti Properties, a tržišni interes već je nadmašio sva očekivanja. Da je riječ o sektoru namijenjenom isključivo svjetskoj eliti, potvrđuje i podatak da najjeftiniji stanovi u ovoj zgradi od 43 kata stoje oko 5,2 milijuna dolara, dok su najprestižniji penthousei već rezervirani za globalne zvijezde.

Neki od mnjih su glazbenik Andrea Bocelli, kao i brazilski nogometni as Neymar Junior, koji je navodno iskeširao nevjerojatnih 54 milijuna dolara za stan koji nudi specifičnu pogodnost – privatno dizalo koje mu omogućuje da svoj automobil parkira izravno u dnevnom boravku. Brendirani stanovi obično su između 30 i 40 posto skuplji od luksuznih domova koji nemaju poznati potpis. Mnogi novi brendirani projekti uključuju privatne klubove za članove, wellness objekte i ekskluzivne usluge – od automobila s vozačem i pristupa jahtama do partnerstava za korištenje privatnih mlažnjaka. Eksplozivni rast tržišta brendiranih rezidencija Ovaj fenomen nije izoliran slučaj, već dio globalnog trenda 'brendiranih rezidencija' koji je u posljednje dvije godine doživio neviđen rast. Prema izvješću agencije Knight Frank, dok je 2011. godine u svijetu postojalo tek 169 ovakvih projekata, danas ih je aktivno više od 600, a predviđa se da će do kraja desetljeća ta brojka premašiti tisuću. Dok su nekada takvim nekretninama dominirali hotelski lanci poput Ritz-Carltona, danas se u tržišnu utakmicu uključuju automobilske kuće kao što su Porsche i Aston Martin, švicarski urari Jacob & Co te talijanski modni giganti Fendi i Missoni.

Bugatti Residences Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

Bugatti Residences Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

Sjedinjene Američke Države trenutačno predvode po broju ovakvih zgrada, s epicentrima u Miamiju i New Yorku, no Bliski istok bilježi najbržu ekspanziju. Dubai je postao svjetski lider po broju projekata u razvoju, što stručnjaci pripisuju stalnom priljevu ekstremno bogatih pojedinaca koji u ovaj grad sele zbog niskih poreza i visoke razine sigurnosti. Cijene nekretnina u Dubaiju su, unatoč vrtoglavim iznosima, i dalje povoljnije nego u Londonu ili New Yorku, što dodatno privlači investitore željne ekskluzivnosti s potpisom omiljenog brenda. Psihologija prestiža i pitanje dobrog ukusa Stručnjaci za potrošačku psihologiju ističu kako ovi stanovi predstavljaju novu vrstu 'društvene valute'. Giana Eckhardt, profesorica marketinga na King's Collegeu u Londonu za BBC, objašnjava kako ultra-bogati potrošači više ne traže samo krov nad glavom, već način da komuniciraju svoje mjesto u društvenoj hijerarhiji. Brendirani stanovi su im dokaz statusa, baš poput rijetke dizajnerske torbice ili unikatnog nakita, jer im pružaju osjećaj posjedovanja nečega što je nedostupno ostatku svijeta.