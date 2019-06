Celine Dion ponosno istaknula nikad tanju figuru na gradskim ulicama

Nakon što je početkom godine bila stalan gost u prvim redovima modnih revija u Parizu, slavna kanadska diva Celine Dion ponovno se vratila u francusku prijestolnicu mode

Pred mnoštvo okupljenih fotoreportera ispred pariškog hotela, vlasnica hita 'My Heart Will Go On' pojavila se u odvažnom izdanju s potpisom modne kuće Chanel kojim je ponosno istaknula svoju nikad tanju liniju.

Upravo zbog vidno mršavijeg izgleda Celine je tijekom posljednjeg boravka u francuskoj prijestolnici mode doživjele oštre kritike javnosti na koje se potpuno oglušila.

'Ovo radim zbog sebe. Želim se osjećati osnaženom, lijepom, ženstvenom i seksi. Ako vam se sviđa moj izgled bit ću tu ako vam se ne sviđa pustite me na miru', izjavila je Dion početkom godine u intervjuu za britanski tabloid The Sun.