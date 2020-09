Branka Krstulović izgleda ludo dobro: Spojila je najvruće modne trendove i kreirala stajling koji ćete teško izbaciti iz glave

Lijepa Branka Krstulović redovito za svoj istančani modni ukus dobiva samo pohvale, a u još jednom stajlingu za čistu peticu je pokazala kako je odlično upućena u najnovije trendove

Lijepa je Metkovka složila look od biranih komada koje bi svaka trendsterica rado vidjela u svojoj garderobi: sako, sive kratke hlačice i tamnocrvene kožne čizme do koljena pristajali su joj kao saliveni. Kao točka na 'i' ovog cool outfita poslužila je prestižna torbica omiljene urugvajske dizajnerice Gabriele Hearst čije kreacije vole mnoge slavne fashionistice od Meghan Markle pa do Severine.

Riječ je o kožnim torbama za kojima vlada ogroman interes među zaljubljenicama u modu. Gabriela Hearst je prije pet godina pokrenula svoj istoimeni brend koji je u manje od tri godine postao jedan od vodećih na modnoj sceni zahvaljujući originalnom, prepoznatljivom dizajnu i posebnoj izradi od najfinije kože.

Inače, uz poštivanje svih mjera i preporuka za okupljanja, u CineStaru su prikazani filmovi, triler 'Ava' s Jessicom Chastain i Colinom Farrellom te biografski film 'Radioaktivna' o uzbudljivom životu znanstvenice Marie Curie u kojem glume Rosamund Pike i Sam Riley.