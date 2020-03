Bez njih plažu zaboravite: Slavne ljepotice pokazale vruća tijela u bikinijima koji će biti hit i ovog ljeta

Victorijine anđelice Candice Swanepoel i Lais Ribeiro ove se godine neće družiti na velikoj modnoj reviji poznatog brenda kupaćih kostima, koja je do daljnjeg otkazana, ali se zato druže van modne piste. Slobodan dan manekenke su odlučile iskoristiti za izležavanje na plaži, a ondje nisu uspjele promaknuti oštrom oku paparazza koji ih je uslikao u trendi bikinijima koje vrijedi imati u ormaru

Ako ste se već bacili u potragu za idealnim kupaćim kostimom za ljeto 2020., onda je vrijeme da se počastite jednim ovakvim bikinijem s neodoljivim leopard printom. Ovaj bezvremenski klasik neumorno vlada desetljećima, doduše na nekim drugim odjevnim komadima, no proteklih sezona ovaj životinjski print postao je 'must have' i na plaži.