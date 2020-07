Zrinka Posavec najvljuje koncert u Klovićevim dvorima

U organizaciji Međunarodne smotre folklora, Zrinka Posavec održat će 10. srpnja u Atriju Galerije Klovićevih dvora koncert pod nazivom 'Tradicijska glazba s potpisom'. Njezin je moto kako 'Glas otkriva dušu, strast i želje', u što su se uvjerili svi koji su do sada imali prilike slušati talentiranu i cijenjenu glazbenicu, Zrinku Posavec

Uskoro će publika u Zagrebu imati opet prilike čuti Zrinku Posavec i njezine izvrsne glazbenike. Zrinka Posavec je iznimno talentirana pjevačica, kantautorica, pjesnikinja i glazbena pedagoginja. Njezini su koncerti prožeti najljepšim tradicijskim pjesmama, melodijama i stihovima, kao i njezinim autoskim skladbama koje su skladane u dugu tradicijske glazbe, stoji u priopćenju.

Ova autorica muzici pristupa iz duše, strasno, izvodeći one skladbe kroz koje može najbolje ispričati samu sebe, a tako dotaknuti i one koji je slušaju. Ideja vodilja njezine glazbe i nastupa je tradicijska, folklorna glazba Hrvatske i regije koja je ujedno i korijenska glazba. S njom su živjeli naši preci, bake i djedovi , oni su nam to blago ostavili u rukama, a to blago Zrinka na osobit način čuva i transformira u suvremnen zvuk, ali i dalje snažno se naslanjajući na tradicijsku glazbu, njezin jezik i značenje.