Zoran pjeva Arsena u kolovozu stiže u Malo rimsko kazalište

'Jedan od njegovih legendarnih stihova kaže: 'Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite.' I upravo u tom duhu živimo ovaj koncert. Arsenove melodije, tekstovi i refreni s godinama samo dobivaju na vrijednosti. Vrijeme ga čini još većim. Ovo je za mene prije svega velika čast. Arsen i ja bili smo veliki prijatelji, družili smo se dugi niz godina i njegov odlazak me jako pogodio. Zapravo, cijela obitelj Dedić ostavila je dubok trag u mom životu. Sjećam se kada je Arsen otišao i kada je Matija snimio album 'Matija svira Arsena'. Pitao sam ga: 'Matija, tko će to pjevati?' Tada su mi i on i Gabi rekli: 'Zorane, njemu bi bilo drago da to budeš ti.'', rekao je Predin putem TOP RADIJA uz čiju podršku donosi ovu glazbenu večer.

Publika će imati priliku uživo čuti neke od najljepših skladbi koje je napisao Arsen Dedić, među kojima su 'Kuća pored mora', 'Sve što znaš o meni', 'O mladosti', 'Tvoje nježne godine' i 'Moderato cantabile' - pjesme koje su trajno obilježile regionalnu kantautorsku i šansonijersku scenu.

'Publika može očekivati dvosatni koncert ispunjen emocijama. Sviramo pjesme s albuma, ali i neke koje nisu uvrštene na njega. Sve češće nas nagovaraju da snimimo i 'Zoran pjeva Arsena 2', pa na koncertima već izvodimo neke nove pjesme. Uz to uvijek dodam i neka osobna iznenađenja, a koncert redovito završava zajedničkim pjevanjem publike na nogama. Meni je posebno draga pjesma 'Nježne godine', a na koncertu ću objasniti i zašto. Izbor koji pjevam nastao je tako da sam u svakoj pjesmi pronašao dio sebe', poručuje.

'Zoran pjeva Arsena' nastao je iz dubokog prijateljstva i poštovanja prema Arsenovu stvaralaštvu, a kroz godine je prerastao u jedan od najposebnijih glazbenih hommagea u regiji.

'Imam puno anegdota s Arsenom, iako neke ipak nisu za javnost. Jedna od dražih uspomena vezana je uz njegove vožnje. Imao je srebrni BMW i dok bi vozio, četvrta brzina mu je uvijek bila mrska pa se mučio auto. Toliko bi se udubio u razgovor da nije slušao motor, a nekad ne bi gledao na cestu od priče. Stalno sam mu govorio: 'Arsene, gledaj cestu, čujem te ja.' Bilo je tu toliko humora i topline da su to uspomene koje nikada ne zaboravljam. Na koncertu ću se pokloniti svakome od njih - Arsenu, Matiji i Gabi. Posebno ću im posvetiti određene pjesme', kaže.

Uz njega će nastupiti i vrhunski glazbenici okupljeni u sastavu Damirov Django Group, nazvanom u čast pokojnog Damira Kukuruzovića, jednog od najvažnijih hrvatskih jazz gitarista.