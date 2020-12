Zagrebačka filharmonija održala koncert inspiriran Beatlesima: 'Ovo je zahvala medicinarima'

Zagrebačka filharmonija u Off ciklusu večeras je napravila posvetu slavnim Beatlesima, kao zahvalu zdravstvenim djelatnicima Zagreba i Hrvatske, koji svakodnevno ulažu goleme napore da se globalna pandemija što prije obuzda

'All you need is love' naziv je koncerta u OFF ciklusu u njihovu čast.

Na ovaj način glazbenici su dali svoju podršku zdravstvenim djelatnicima na nadljudskoj snazi i predanosti u pomaganju i liječenju svih građana u ovom teškom periodu globalne pandemije koronavirusa.