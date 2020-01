Vodimo vas na predstavu 'Ivica i Marica'

Provedite vikend u Trešnji uz predstavu Ivica i Marica, zasigurno jednoj od najpoznatijih bajki Braće Grimm koja generacijama pomaže formirati vlastite odgovore na vječna pitanja poput – kako se snaći u nepoznatim situacijama?

Režiju potpisuje Lea Anastazija Fleger u suradnji s dramaturginjom Nikolinom Rafaj, a predstava na zanimljiv način otkriva pozadinu svima poznate priče o bratu i sestri.

Svijet Ivice i Marice ne gleda se ružičastim naočalama no ipak je to dječji svijet, pa tako ni u samoj scenskoj izvedbi ne nedostaje igre, glazbe kao ni šarenila. Vježbanje mašte ostaje zalogom kazališta, koje gradi most između krajnosti, i približava nam i ono strašno, kako bismo prvom prilikom, mogli još kreativnije to pretvoriti u ništa manje nego pustolovinu. Lutajući iz situacije u situaciju, koje za sobom povlače nove prepreke, zajedno se podsjećamo kako je svaki problem koliko god velik i strašan bio i rješiv, uz veliku porciju zajedništva i pokoji prstohvat hrabrosti. Taj podsjetnik od jednake je važnosti za sve male kao i velike, sve one koji nestrpljivo po prvi slušaju ovu bajku, a već u drugom trenu postaju oni koji je pričaju nekim novim radoznalim ušima.

U ulozi Ivice i Marice nastupaju Silvio Mumelaš i Dubravka Lelas, a u ostalim ulogama Hrvoje Barišić, Ivana Bakarić, Radovan Ruždjak, Matija Čigir, Ana Vučak, Kruno Bakota, Paško Vukasović, Luka Bulović.

Režiju potpisuje Lea Anastazija Fleger, a dramaturgiju Nikolina Rafaj. Scenografiju je kreirala Ana Sarić, a kostime Tea Bašić Erceg. Oblikovanje svjetla potpisuje Vesna Kolarec, a scenski pokret Matea Bilosnić. Glazbu je skladao Milorad Stranić, a autorica dizajna i ilustracije plakata je Marina Mesar – Oko.

Predstava je na rasporedu u subotu, 18. siječnja u 17 sati u i nedjelju, 19. siječnja u 11 sati.

Čitateljima tportala darujemo ulaznice za predstavu 'Ivica i Marica' (1x2 ulaznice za subotu, 18. siječnja u 17 sati i 1x2 ulaznice za nedjelju, 19. siječnja u 11 sati). Dobitnici će biti objavljeni u petak, 17. siječnja.