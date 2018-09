Verbum predstavio knjigu Thomasa Morea 'Dijalog utjehe u nevoljama'

Knjiga Thomasa Morea "Dijalog utjehe u nevoljama" u kojoj autor tematizira srednjovjekovno vrijeme turske invazije na Europu, predstavljena je u četvrtak u splitskoj nakladnoj kući Verbum.

'Ovo djelo je napisano u obliku izmišljenog dijaloga i smješta ga u vrijeme turske invazije na Europu, dakle u vrijeme jedne opće ugroze', istaknuo je glavni urednik Verbuma Petar Balta.

Dodao je kako se dijalog u knjizi odvija između mladića Vincenta i njegova strica na koji se nalazi na smrtnoj postelji. 'Njih dvojica razgovaraju o tomu kako se suočiti s turskom invazijom koja ne znači samo kraj jednog političkog sustava, nego praktički znači ugrozu svega što je čovjek stvarao (u Europi), to jest cijele civilizacije, ali i na osobnoj razini ugrozu života svih ljudi koji se suočavaju s tom najezdom Turaka u Europu', kazao je Balta.

Rekao je kako njih dvojica iz takve pozicije razgovaraju o tome što je uopće čovjeku u takvoj situaciji može dati utjehu i sigurnost. 'Ova tema ugroze civilizacije, koja se događa u romanu 'Dijalog utjehe u nevoljama", aktualna je i danas kada se suvremena europska civilizacija na različite načine urušava', istaknuo je Balta.

Po njegovim riječima, na osobnoj se razini u ovoj knjizi razmatra niz tema kojima smo svi mi izloženi, a to su osjećaji sumnje, straha, tjeskobe, očaja, malodušnosti, progona.

'Na društvenoj razini iznimno je važno ono što ovo djelo poručuje, i rekao bih da je to iznimno aktualno i potrebno i u Hrvatskoj, a to je da postoji nešto više od vlastitog interesa, postoji opće dobro, postoji svijest o načelima koja se ne mogu prekršiti - o načelima za koja se može treba žrtvovati i koja su puno značajnija od osobnog interesa i probitka. Upravo to nedostaje u suvremenom društvu, suvremenoj politici i upravljanju javim dobrima', istaknuo je Balta.

'Dijalog utjehe u nevoljama' More je napisao u vrijeme svoje velike kušnje, u iščekivanju smrtne kazne na koju je osuđen jer se 'ostajući vjeran vlastitoj vjeri' sukobio s kraljem Henrikom VIII, napomenuo je Balta.

Autor 'Utopije' Thomas More (1478.-1535.) jedan je od 'intelektualnih, duhovnih i političkih velikana Europske civilizacije', a njegova knjiga 'Dijalog utjehe u nevoljama' veliko je kulturološko i intelektualno djelo', ocijenio je Balta.