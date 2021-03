Verbum predstavio knjigu pape Franje 'Želim ti osmijeh'

Knjiga "Želim ti osmijeh" u kojoj su sabrani poticajni tekstovi pape Franje na temu radosti, predstavljena je u utorak u splitskoj nakladničkoj kući Verbum

od 14. do 19. lipnja

"Knjiga 'Želim ti osmijeh' svojevrsni je vodič do ponovnog otkrivanja radosti, a to istovremeno znači i približavanje sržnoj poruci kršćanske vjere - Bog je radostan i kršćanstvo je religija radosti," istaknuo je glavni urednik Verbuma Petar Balta.

Naglasio je kako Papa u knjizi snažno ističe oslobađajuću poruku evanđelja, po kojoj mi nismo na svijetu zato da ljudima namećemo obveze, ili trapljenja, ili terete teže od onih koje već imaju, već da svjedočimo i dijelimo lijep, nov i iznenađujući obzor.

"Pri tome je Papa svjestan stvarnosti života i poteškoća s kojima se mnogi ljudi suočavaju, o čemu svjedoče i ove njegove riječi: 'Ponekad je zbog mnogih razloga teško smiješiti se. Tada nam treba Božji osmijeh: Isus, samo nam on može pomoći. Samo je on Spasitelj, ponekad to konkretno iskusimo u životu. Ponekad nam, pak, sve ide dobro, ali tada postoji opasnost da se osjećamo previše sigurnima pa da zaboravimo kako postoje i drugi, koji se muče. I tada nam treba Božji osmijeh koji će nas lišiti lažnih sigurnosti i vratiti nas uživanju u jednostavnosti i besplatnosti',“ kazao je Balta.

Ravnatelj Verbuma Miro Radalj ocijenio je kako ova nadahnjujuća Papina knjiga upućuje na istinsku radost, koja nije kratkotrajan osjećaj euforije niti samozavaravanje onih koji ignoriraju patnju, nego proizlazi iz nade darovane svim ljudima, konkretne nade koju nam ništa i nitko ne može oduzeti. To je radost koja uvijek ima posljednju riječ, rekao je.