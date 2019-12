Zlatko Kopljar: Imamo dovoljno pametnih i iskusnih ljudi i puno smo bolji nego što se prezentira. Nažalost, na djelu je negativna selekcija

Na bijeloj maramici i u svečanom crnom odijelu klečao je ispred svjetskih umjetničkih i financijskih institucija, kopao je rupu na rubu Europe, maljem porazbijao jednu galeriju, dok je u drugoj betonskim blokom zapriječio njezin ulaz. Sve su to dobro poznati radovi Zlatka Kopljara koji se mogu vidjeti na njegovoj izložbi u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti, prvoj retrospektivnoj ovoga međunarodno cijenjenog suvremenog umjetnika. Tim povodom razgovarali smo s njim

Kad se sada, uz ovu retrospektivu, osvrnete na sve što je iza vas, koji periodi su vam bili najveći izazov?

Bilo mi je teško na samom početku. Pao sam četiri puta na prijemnom na Akademiji u Zagrebu. Uvijek sam bio negdje blizu, ali nikako da upadnem pa me to nagnalo da odem iz ondašnje države, iz Zagreba, što je bilo jako teško. Ali kad sam došao u Italiju, u Veneciju, bilo mi je to apsolutno oslobađajuće. U tih pet godina puno sam naučio. Kao i svima drugima, najteže su mi bile godine rata i poraća, to potpuno neprirodno stanje. Neki dan gledam izvrstan intervju s Danom Budisavljević koja predlaže da se ratovi zabrane. Nema tome tako davno da ni žene nisu imale pravo glasa. Ili, odgojno se tuklo djecu. A gdje smo sada? Nije onda nemoguće zamisliti i ukidanje ratova, zašto to ne bismo napravili, kaže ona. Bilo bi to lijepo. Rat je svakako bio strašan period.

Jedan od radova iz tog poratnog perioda, koji se može vidjeti na vašoj izložbi je 'Ljubavni metak' iz 1996. Možete li se osvrnuti na taj vaš poznati performans?

Bilo je to u periodu kad su u Zagrebu bili prosvjedi za Stojedinicu. Tuđman se vraćao s klinike Mayo, već se znalo da mu je kraj blizu i dešava se cijeli urnebes, ali i silna pozitivna energija na prosvjedima na Trgu. U mom radu ponekad prosijava agresivnost, ponekad je ona nužan element u radu. Spojio sam oružje i metak, kao ubojiti alat i riječ ljubav, koju sam na tri jezika ugravirao na vrh metka, na zrno, i potom ispalio metak. Nastanak rada 'Love shot' bio je vrlo oslobađajući trenutak.

Tema rata devedesetih kod nas je i dan-danas zapravo jako aktualna, kako to komentirate?

Okruženje kakvo danas imamo i međuodnosi, opća društvena klima, nažalost, nimalo se ne poboljšavaju ili se ne poboljšavaju dovoljno brzo. To najviše odgovara političarima koji barataju pojmovima rata i nacije. Običnom čovjeku su u životu puno bitnije druge stvari, kako pristojno živjeti.

Još jedan ključan rad na izložbi je 'K4' iz 2002., kad ste betonskim blokom zatvorili ulaz u MSU, tada Galeriju suvremene umjetnosti na Gornjem gradu. To je bio samo jedan od načina da se pozabavite jednom od vaših čestih tema – ulogom i funkcijom (muzejskih) institucija. Možete li se osvrnuti na taj vaš trajni interes?

Taj rad zamislio sam 1998., ali ga nisam mogao izvesti. Preskočio sam ga i nastavio s novim radovima. Onda je 2002. Roxana Marcoci radila izložbu 'Here Tommorow' u MSU i drugim prostorima i pozvala me da nešto napravim. Prepoznao sam priliku da izvedem K4. Zato je rad i datiran 1998-2002. Htio sam pokazati da institucija Muzeja ne funkcionira kako treba. Jer što su institucije? One su stvar civilizacijskog dosega i društvenog dogovora. Ako ne funkcioniraju to samo znači da smo svi podbacili. Mi imamo imamo dovoljno pametnih i iskusnih ljudi i mislim da smo kao zajednica po kapacitetu i onome što stvaramo puno bolji nego se to prezentira i pokazuje. Nažalost, na djelu je negativna selekcija.