U Zagrebu počeo Subversive Festival

Autobiografskim dokumentarcem 'Vardi od Agnès', posljednjim radom istaknute redateljice Agnès Varde te igranim prvijencem uglednog fotografa Richarda Billinghama, 'Ray&Liz' koji se u Hrvatskoj prikazuju premijerno, u zagrebačkom kinu Europa počelo je 12. izdanje Subversive Festivala

U okviru razgovora pod nazivom Je li vrijeme za klasni coming out?/Rasprava o knjizi Povratak u Reims, s njezinim autorom Didierom Eribonom bit će riječi o klasnom sukobu i homoseksualnom identitetu, uz razmatranje autorova poziva na klasni 'coming out', odnosno iznošenje iskustva srama i nelagode života u radničkoj klasi i iznalaženja načina da se ono pretvori u političku energiju i djelovanje.

Filozof i sociolog mlađe generacije, Geoffroy de Lagasnerie predstavit će knjigu "Misliti u lošem svijetu", u kojoj istražuje što u društvu obilježenom nasiljem i izrabljivanjem uopće znače umjetnost i kultura.

Gošće Festivala i afirmirane feminističke autorice

U suradnji s Centrom za ženske studije predavanja će imati istaknute feminističke autorice. Predavačica na londonskom Goldsmithsu, Sara R. Farris, u svojoj knjizi 'In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism' na primjerima Nizozemske, Francuske i Italije, uz korištenje vlastitog termina 'femonacionalizam', objašnjava rast broja žena u konzervativnim i nacionalističko-desničarskim pokretima unutar kojih se bore protiv prava na pobačaj i rodne ideologije.