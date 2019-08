U Zagrebu će uskoro na jednoj zgradi osvanuti uspavani div. Razgovarali smo s umjetnicima iz Francuske koji će ga oslikati

Rotterdam, Mumbai, Pariz, Medellin, Rim, Montreal, Chicago i München samo su neki od svjetskih gradova u kojima je par iz Francuske, Ella & Pitr, ostavio svoj umjetnički trag koji kritičari opisuju kao 'fantastičan, duhovit, dirljiv, neobičan, djetinje nevin, zabavan, slobodan te nepopravljivo zarazan'. Nakon prošlogodišnjeg gostovanja u Vukovaru, ovog kolovoza prvi put dolaze u Zagreb, na drugo izdanje umjetničkog projekta 'Okolo', gdje će naslikati jednog od svojih 'uspavanih divova', ogromnih likova koji redovito 'snivaju' na sportskim igralištima, krovovima i pročeljima zgrada te na velikim uličnim površinama

'Inspirira nas život, naravno, ali ga ne želimo uljepšavati. Želimo pokazati njegovu stvarnost, čak i kad je ona tužna ili mračna. S teškim je temama ionako moguće stvoriti smiješne situacije. Mnogi ulični umjetnici pokušavaju naslikati živahna i sretna nasmijana lica kako bi prikrili tugu. Mi radije biramo biti iskreni, makar se to nekima i ne sviđalo', kažu nam francuski umjetnici Ella & Pitr koje su domaći ljubitelji street arta u Hrvatskoj mogli pobliže upoznati prošle godine na VukovArtu, na kojemu su gostovali i gradu ostavili simpatičan trodijelni mural.

U Zagreb dolaze na Okolo, umjetnički projekt koji se u svome drugom izdanju održava od 17. kolovoza do 1. rujna, a jednoga od svojih uspavanih divova ostavit će na zasad nepoznatoj lokaciji, na pročelju neke od zgrada. Na pitanje tko su zapravo ti ogromni spavajući likovi odgovaraju da se radi o velikoj obitelji.

'Trenutno ih je preko 60 diljem svijeta. To su rođaci, braća, sestre, ujak, tetka, baka i brojni prijatelji! Mnogi su likovi inspirirani stvarnim osobama koje srećemo tijekom naših putovanja ili pričama koje čujemo dok razgovaramo s lokalnim ljudima. Uvijek postoji taj novi izazov oko stvaranja novog člana obitelji jer nemamo baš dovoljno vremena da nađemo pravi lik. Obično ne pripremamo skice, volimo se kretati po gradu, po ulicama, upoznavati ljude i crtati. Uspavani divovi su zapravo djeca nastala iz spontanosti', kažu Ella & Pitr kojima su u gradovima najbolja mjesta za raditi - krovovi.

Oslikavanje krovova i drugih golemih površina, naravno, zahtijeva pomnu pripremu i organizaciju, objašnjavaju.

'Najvažniji korak je pripremiti obrise. Moramo biti precizni kad radimo skice na krovu, obično je to najduži dio procesa. Nakon toga isprobavamo boje što je zabavan dio posla jer pitamo prijatelje i volontere da nam pomognu i plešu na krovu. Uvijek radimo zajedno, ne dijelimo posao. Mi smo kao jedan čovjek s dva mozga i četiri ruke. Počeli smo s ovim prije više od deset godina tako da smo se dosad vrlo dobro upoznali. To, međutim, ne znači da se uvijek slažemo. Ponekad nam u odlukama pomažu i boksačke rukavice', kažu.

Osobno, napominju nam, više vole da ih se naziva slikarima umjesto uličnim umjetnicima.

'Sa street artom susreli smo se davno, ali nismo dio te kulture. Mislimo da je to više hobi, igra za ljude koji se vole baviti ulicom kao kontekstom. To je sada jako popularno. Mnogi zidovi izgledaju radije kao dekoracija nego kao umjetnost. Naravno, neki komadi street arta su dio današnjeg svijeta umjetnosti, ali žalosti nas vidjeti toliko puno dekorativnih zidova. Kad oslikavaš grad, odgovoran si za svoj crtež. Ne možeš samo obojiti zid da bi on bio u bojama i veseo', upozoravaju Ella & Pitr kojima je, priznaju, dosad u radu najveći izazov bio njihov obiteljski život.