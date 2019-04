30 godina Lunarovih šarenih avantura: Za tportal je izdvojio najdraže radove

Slaven Kosanović Lunar, jedno od najpoznatijih lica domaće graffiti scene, objavio je knjigu 'Lunar: From Zagreb With Love', u kojoj rezimira svojih, kako kaže, tridesetak godina šarenih avantura. Uoči zagrebačke promocije izdvojio nam je nekoliko radova koji su obilježili njegov umjetnički put

'Ukoliko ljudi budu vrijedni, dok je svijeta kakav je, mogu imati lijep, ispunjen život', poručuje Lunar, u čijoj su knjizi 'From Zagreb With Love' uvod pisali Krešimir 2Fast Buden, njegov najbolji prijatelj s kojim je i počeo crtati, te Rienke Enghardt, umjetnica iz Amsterdama koja vodi projekt Hope Box, a s kojim je dosta proputovao i odradio projekata.

Promocija će se održati 11. travnja u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu s početkom u 19 sati. 'Ozbiljniji opis će podastrijeti Barbara Vujanović, a za autentična svjedočanstva i vrckaste dosjetke pobrinut ćemo se kum Krešimir Buden i ja', najavljuje Lunar te je tim povodom za tportal izdvojio 12 radova koji su mu obilježili posljednjih tridesetak godina rada.

1. Cest is the best

'Izrezani likovi koje radim zadnjih dvadesetak godina, svake godine druge vrste, po narudžbi i ideji Zlatka Petrovića Paje iz Kraljeva ulica, za festival Cest is the Best. Ideja je bila jednom godišnje ukazivati na vrste koje zbog ljudi snose teške posljedice. Jednom godišnje na travnjake Zrinjevca iznesu se bjeloglavi supovi, bijeli medvjedi, ježevi, ulične mačke i psi, kokoši, krave, svinje, pčele, ovce i druge vrste. Mislim da su razlozi vrlo jasni na prvu loptu. Ne želim biti licemjeran što se tiče jedenja mesa jer bih i sam teško mogao bez njega, ali svjestan sam da naša potreba uzrokuje neizrecive patnje ogromnom broju živih bića, i to svakodnevno. Jedino rješenje koje vidim je planirano smanjenje ljudske populacije, koje se ne nazire iz jednostavnog razloga: svi vide samo sebe.'