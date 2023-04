U trećoj sezoni 'Picarda' autori su konačno pogodili što fanovi 'Zvjezdanih staza' vole i traže

Vidjelo se to i u dijelu franšize koja se zvala 'Čudesni novi svjetovi' i fokusirala se na kapetana Pikea, a sada su autori napokon shvatili da ni s Picardom neće daleko dogurati ako se ne okrenu fanovskoj nostalgiji.

Pokušaj da se jednog od legendarnijih kapetana ovog serijala remiksira kao vitalnog i moćnog starca-legendu izgledao je moguć negdje tijekom prve i druge epizode prve sezone, ali onda su se počela događati nevjerojatna čudaštva s finalom koje bi najradije svi, pogotovo publika, zaboravili. Druga sezona malo je ipak popravila stvar jer se okrenula borgovskoj tematici, što je uvijek fora, ali i dalje je to nekako uspijevalo završiti u debilani u kojoj su čak i dobri glumci, na čelu sa samim Patrickom Stewartom, loše glumili i bili potpuno neuvjerljivi. Osim toga, bilo je premalo svemira,a previše Zemlje, a to je za 'Star Trek' uvijek pogubno. Možeš isfurat tu i tamo pokoju epizodu na temu eno-ih-natrag-na-Zemlji-ali-nešto-ne-štima, ali kad si previše na majčici planeti, onda sve skupa izgleda više kao NCIS s neobičnom tehnologijom pa piši kući propalo.

Nije, naime, samo stvar u fanovskoj zadrtoj nostalgiji, zbog koje redditovci nakon svake epizode imaju prebačaj samo zato što novi federacijski brodovi nisu opremljeni adekvatnim i propisanim tapisonom. Čini se, naime, da - nećete vjerovati - 'Star Trek' najbolje fercera kad je startrekovski. I da likovi koji su silna desetljeća funkcionirali kao ekipa - i sada najbolje funkcioniraju kao ekipa. I da kada se povuče nekakav kontinuitet s prirodom Federacije, njezinim uspjesima, neuspjesima, vrlinama, manama, klasičnim neprijateljima i klasičnim načinima rješavanja sukoba - onda svi nekako bolje rade i manje nas živciraju.

Možda to, doduše - da uvedemo jednu bogohulnu misao - znači i to da Patrick Stewart (i ekipa) nije baš takav visokorasponski šekspirijanac koji može glumiti što god želiš - od kralja Leara do Johna Wicka, nego mu je ipak Picard krajnji i životni domet, ali u prethodnim sezonama nije dostizao čak ni to. Pa čemu zato popravljati nešto što nije pokvareno i pretjerano lamentirati zašto 'Star Treku' najbolje pristaje ne suviše izmijenjen 'Star Trek'. Ovo sad je dobro. Pokrenite streaming i hej-haj, uživaj!