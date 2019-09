U kinu Tuškanac održava se retrospektiva filmova američkog redatelja Davida Lyncha

Posjetitelji zagrebačkog kina Tuškanac 2. rujna imat će priliku pogledati najbolje od filmova Davida Lyncha

Tu je i njegov proslavljeni ‘Čovjek slon’ (1980), koji je bio nominiran za osam Oscara, uključujući one za najbolji film, režiju, glavnu mušku ulogu (John Hurt) i adaptirani scenarij, a dobio tri nagrade BAFTA. Taj ga je film prometnuo u jednog od najdarovitijih i najintrigantnijih mladih filmaša.

Projekt je prvo bio zamišljen kao TV-serija za ABC, no odustalo se kada je jedan od šefova te mreže zaspao pregledavajući snimljeni materijal. Lynch ga je dovršio u produkciji francuske tvrtke Canal +, snimivši dodatnih 50 minuta i realiziravši dugometražni film koji je, prema sudu mnogih, jedan od najboljih filmova 21. stoljeća.

Iz razdoblja njegove karijere s kraja devedesetih stiže film ceste ‘Straightova priča’ (1999), o čovjeku koji na staroj kosilici kreće na put iskupljenja. Ta se egzistencijalna drama temelji na istinitim događajima koji su se odigrali 1994. i smatra se njegovim najkonvencionalnijim i 'najobičnijim' ostvarenjem.

Prikazat će se i ‘Izgubljena cesta’ (1997), nadrealna triler-drama za koju je scenarij s redateljem supotpisao američki prozaik, pjesnik i scenarist Barry Gifford (Noćni ljudi, Priča iz Sinaloe, Divlji u srcu: Priča o Sailoru i Luli).

‘Riječ je o još jednom autorovu enigmatičnom ostvarenju podatnom za višestruke interpretacije, od one da je posrijedi priča koja prikazuje cikličku fantaziju traumatizirane svijesti protagonista, do one da je djelo nadahnut i vjeran prikaz shizofrenije dvoje središnjih likova, odnosno njihovih psihičkih stanja’, napominje se u najavi.

Jedan od uspješnijih američkih filmova iz osamdesetih, ‘Plavi baršun’ (1986), psihološka noirovska triler-drama, prvo je ostvarenje u kojem se neki američki redatelj sredinom 80-ih odvažio na bavljenje osjetljivom temom sadomazohizma. Naslov za film uzet je iz istoimene pjesme Bobbyja Wintona, a iz tog filma je ostao zapamćen i soundtrack Angela Badalamentija.

Film ‘Divlji u srcu’ (1990), ovjenčan Zlatnom palmom u Cannesu, humorna je krimi drama redatelja, za koju je Diane Ladd bila nominirana za Oscara u kategoriji najbolje sporedne ženske uloge, kao i za Zlatni globus.

‘U filmu koji se može interpretirati i kao svojevrsna camp inačica Romea i Julije, koju je redatelj nazvao pričom o ´pronalaženju ljubavi u paklu´ a Barry Gifford ´velikom mračnom glazbenom komedijom´, Lynch se fokusira na svoju omiljenu temu, sudbinu para mladih i unatoč svemu nevinih ljudi u konfuznom, morbidnom i opasnom svijetu koji ih okružuje’, ističe se.

Realizirana dvije godine nakon danas kultne TV-serije ‘Twin Peaks’, fantastična horor krimi-drama ‘Twin Peaks: Vatro hodaj sa mnom’ (1992), imala je premijeru na festivalu u Cannesu, gdje ju je publika ispratila zvižducima neodobravanja.

U redateljevu tematskom fokusu i u ovom filmu, kao i u svim njegovim ostalim djelima, bez obzira gdje se, u kakvoj stvarnosti i u kojem vremenu odigravale njihove priče, je borba dobra i zla, svjetla i tame, jina i janga, plemenite naivnosti i podle proračunatosti.

Retrospektiva završava u nedjelju, 8. rujna, filmom ‘Unutarnje carstvo’ (2006), opisanom u najavi kao ‘intrigantno i prilično vješto koncipirano postmodernističko ostvarenje’.

Nižući nadrealne, delirične isječke koji asociraju na tjeskoban san, Lynch pripovijeda dvije inicijalno međusobno nepovezane priče o holivudskoj glumici i poljskoj prostitutki u nevolji, stavljajući nastavak na sugestivno kreirano nadrealno ozračje koje učinkovito pridonosi predočavanju psiholoških stanja likova, u cjelini stvarajući izuzetno uznemirujuću sliku svijeta u kojemu je svatko svakome potencijalni neprijatelj.