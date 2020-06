Vratio se Tihi - kad će Prle?

U rubrici 'Povratak otpisanih' HTV je sinoć, njegovim uvrštavanjem među paneliste emisije 'Peti dan', u svoj program vratio Tihomira Dujmovića. Tako je Dujmović opet provirio iza zavjese i zasjeo u program javne televizije, ondje zamjenjujući politički aktivirane Ninu Raspudića i Mariju Selak Raspudić.

Naravno, ništa od toga nije ni približno istina, nego je riječ o mojoj poludjeloj ljevičarskoj uobrazilji koja nikako ne može podnijeti povratak velika državotvornog novinara na javnu televiziju. Moram se tako ograditi jer znam da su osjetljivi Hrvati Dujmovićeva profila skloni tužakanju po sudovima. Dakle, ne, gospodine Dujmović, ne mislim da ste se doista ušuljali na HTV i diverzantski upali u prvi slobodan studio. Ali kad sam čula da je dotični ubačen u 'Peti dan' kao panelist koji bi trebao nadomjestiti raspravljački nerv Nine Raspudića i Marije Selak Raspudić - nakon svih Dujmovićevih drama s HTV-om, emisijom 'Iza zavjese' i kasnijim duuuuuuuuuugim naricanjem kako su ga nepravedno odbacili - odmah mi se u glavi odvrtio taj fiktivni scenarij.

A da ne kažem da je Dujmović, kao jedan, zamijenio dva raspravljača. Drugim riječima - vratio se Tihi, a di vam je Prle?

Odmah se, naravno, postavlja pitanje kako se Dujmović snašao u 'Petom danu'. Za njega me to posebno zanimalo jer u toj emisiji, za razliku od one koju je vodio prije tri-četiri godine ('Iza zavjese') on nema kreativnu uredničku slobodu, ne može tri puta pozivati Željku Markić da vodi emisiju umjesto njega, ne može pet puta u pet tjedana mijenjati koncept emisije i, sve u svemu, 'Peti dan' jednostavno nije emisija u kojoj bi imao prilike da se razmaše svojim razbarušenim shvaćanjem novinarske nepristranosti. 'Peti dan', dapače, nije emisija u kojoj bi uopće trebao nastupati kao novinar, nego - kao intelektualac.

Neki bi se možda zbog toga zabrinuli za sirotog Tihog. Ja ne. Moram se ograditi, rekoh.

Kad bi se Dujmovićevo sudjelovanje u njegovu prvom 'Petom danu' trebalo opisati jednom riječju, onda bi ta riječ bila pitomo, i ne bi bila sasvim precizna, odnosno ne bi baš pokrila sve dimenzije njegova sudjelovanja. S jedne strane, Dujmović je stvarno u emisiji bio pitomiji nego inače - vidjelo se da shvaća kako to nije poligon za njegovo uobičajeno desničarsko patetiziranje i fakat se nastojao ponašati kao intelektualac, sav fin, uglađen i tonom glasa spuštenim za nijansu-dvije.

No naravno, nije moglo proći bez tipičnog 'Tihi-was-here' potpisa, ali to je i logično. Zbog toga je i pozvan kao panelist. U emisiji koja je imala samo jednu temu - predstojeće parlamentarne izbore i stranke/koalicije koje se na njima natječu, Dujmović je kao prvi problem izdvojio ono što je uobičajeni refren svih jeftinjon konzervativnih medijskih pojava, od 'Bujice' do 'Demokracije' - PUPOVAC! Mislim, dobro, nije da je odmah, čim ga se upitalo za mišljenje, počeo urlati o Pupovcu - prvo je nešto razglabao o tome kako je Hrvatska u paleozoiku demokracije i da mi ovdje svi skupa još nit imamo pojma nit možemo imat pojma jer smo na nižem stupnju razvoja od, recimo, Njemačke, ali vrlo je brzo skrenuo u prvi rukavac koji mu se našao na vidiku i tu je morao napomenuti kako je Pupy nešto čega nema nigdje na svijetu i to je The Problem.