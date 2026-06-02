U Čepinu se stvara najveće privatno ulaganje u kulturu: Nova dvorana nosi posebno ime

Viziju hrvatskog poduzetnika Marka Pipunića u stvarnost je pretvorio danski arhitekt Bjarke Ingels koji je zamislio dvije dvorane, veću za koncerte, a manju za druga kulturna i poslovna događanja, uz popratne sadržaje

Najveća privatna investicija u kulturu u Hrvatskoj zvat će se Eve Music Hall i bit će svečano otvorena 11. ožujka sljedeće godine. Najavio je to na svečanom predstavljanju projekta investitor, poznati hrvatski poduzetnik Marko Pipunić. Koncertno-kongresni centar već se naveliko gradi u Čepinu, a ovom su ga prigodom obišli županica osječko-baranjska Nataša Tramišak, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, ministar obrane Ivan Anušić, glazbenici Vanna i Gibonni, ali i arhitekt Bjarke Ingels kojeg je Pipunić osobno angažirao.

Ambiciozna vizija "Marko je od samog početka imao ambicioznu viziju stvaranja kulturnog središta koje ne bi bilo važno samo za Hrvatsku ili regiju, nego bi moglo imati i međunarodni značaj. Ideja projekta proizlazi upravo iz slavonskog krajolika, iz njegove ravnice i horizonta koji se proteže u nedogled. Koncept se temelji na dva glavna prostora za glazbu: velikoj koncertnoj dvorani i manjoj višenamjenskoj dvorani koja može služiti za koncerte, konferencije i različita događanja. To je bila jedna od prvih ideja o kojima smo razgovarali s Markom, kako arhitekturom izraziti horizontalnost krajolika i stvoriti mjesto susreta, kulture i zajedništva", prenosi Jutarnji Ingelsove riječi. Riječ je o prostoru za koncerte, festivale i slične kulturne manifestacije, u kojem veća dvorana služi za koncerte simfonijske, elektroničke ili rock glazbe te druge glazbene programie, dok manja dvorana može služiti i za konferencije, izložbe i druga javna događanja. Uz njih su predviđeni i prostori za umjetnike, VIP goste, organizaciju događanja i posjetitelje. "Na vrhu zgrade nalazi se restoran i vidikovac s impresivnim pogledom na slavonsku ravnicu. Upravo taj odnos između glazbe, arhitekture i krajolika bio je polazište cijelog projekta. Kada promatrate zgradu izvana, možete vidjeti njezinu prirodnu kamenu strukturu, fotonaponske površine za proizvodnju energije te niz terasa koje omogućuju različite načine korištenja prostora. Svi glavni volumeni prilagođeni su kretanju posjetitelja i povezani javnim prostorima koji potiču susrete i druženje", istaknuo je Ingels.

Predstavljanje nove koncertne dvorane i buduće kulturne destinacije Izvor: Pixsell / Autor: Video: Davor Javorovic/PIXSELL

Posebno ime Ime Eve Music Hall, kao i vizualni identitet kompleksa dala je londonska agencija North Design između stotinu prijedloga koje su razmatrali. Izbor je bio jednostavan, jer Eve znači mjesto gdje glazba počinje. "Kada stvarate nešto ovako posebno i iznimno, pronalaženje pravog imena nije nimalo jednostavan zadatak. Od samog početka morali smo uzeti u obzir nekoliko važnih stvari. Željeli smo da ime bude povezano s Hrvatskom i njezinim identitetom, ali da istodobno ne bude ograničeno isključivo lokalnim kontekstom. Također smo svjesno odlučili da ime ne nosi ime investitora ili osnivača, što je često najjednostavnije rješenje u ovakvim projektima. Od prvog trenutka bilo nam je jasno da ovaj projekt zahtijeva nešto posebno. Ako stvarate arhitekturu svjetske razine, tada joj je potreban i identitet svjetske razine", pojasnila je Josipa Pipunić. Na kraju je to ime odraz arhitekture, Pipunićeve vizije, povijesti mjesta, njegovoj budućnosti i programu koji će ovdje živjeti. "Željeli smo ime koje objedinjuje sve te elemente. Za nas ono simbolizira početak nečega novog; kulturnu genezu, nastanak novog umjetničkog života. Ono govori o iščekivanju, uzbuđenju i emociji koju osjećamo kada doživimo izvanrednu glazbu", pojasnili su iz North Designa.

Predstavljanje Eve Music Halla u Čepinu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL







+8 Predstavljanje Eve Music Halla u Čepinu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL