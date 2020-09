U 'Američkom kiselišu' dobar je Seth Rogen i gotovo ništa drugo

'Američki kiseliš' najbolji je kad Seth Rogen igra dva glavna lika, kada oni međusobno komuniciraju i uspoređuju se te kada se ništa drugo ne događa. Čim počnu druga događanja, film postaje krajnje bezvezan

Shvatili ste, naravno, Seth Rogen glumi Herschela i Bena, i čini to vrlo dobro, zanimljivo i zabavno, iako ne s toliko vještine kao Mark Ruffalo u 'Istini o mom bratu', gdje se na momente pitaš je li ta dva lika doista odigrao isti glumac. No za 'Američki kiseliš' takvo što nije ni potrebno jer osim što je taj film, za razliku od drametine 'Istina o mom bratu', više-manje lagana dramedija, poanta je cijelog 'Američkog kiseliša' to da u Benu ima više Herschela nego što je spreman priznati, a i u Herschelu više Bena nego što bi to njegova tradicionalna židovska mužjačka priroda voljela. Komunikacija i međuigra ta dva lika, kao dva različita oživotvorenja onoga što se smatra muškarcem u današnjem okruženju te u okruženju od prije sto godina najbolji je dio ovoga filma i Rogen odlično iznosi taj dijalog.

Problem je, međutim, kada to nadigravanje, nadmetanje i uspoređivanje suvremenog i nekadašnjeg Greenbauma krene u druge vode osim njihova osobnog odnosa. Kada Herschel pokuša obnoviti biznis s krastavcima, to mu uspije, pa ga Ben sabotira, ovaj to nadiđe, pa ga Ben opet sabotira, pa ovaj to opet riješi, pa Ben nađe nove načine sabotaže... priča jednostavno postaje previše blesava i zamorna. Cijeli srednji dio filma uglavnom gledatelja inspirira na zijevanje i jedina je sreća što nije predug jer cijeli film traje manje od sat i pol. S druge strane, bez tog dijela film bi se sastojao samo od toga da se Ben i Herschel međusobno uspoređuju, Ben Herschela podučava suvremenom životu, a Herschel Bena obiteljskim i 'čojskim' vrijednostima, a to, iako simpatično izvedeno, jednostavno ne bi bilo dovoljno za film. Zato je konačni dojam kao da filmu nešto nedostaje, odnosno, kao da mu središnji dio radnje nije baš najbolje smišljen, iako su i premisa i zaključak zgodni.

'Američki kiseliš' prvi je film emitiran na kanalu HBOmax i domaći ga gledatelji mogu pogledati na platformi HBO GO, što bih im preporučila jedino ako ih stvarno baš ništa drugo ne zanima na svim dostupnim izvorima za gledanje filmova i serija, ili pak ako baš jako vole Setha Rogena. U svim ostalim slučajevima nećete ništa izgubiti ako ovo preskočite.