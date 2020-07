Svježe, nepretenciozno, na momente eksplozivno: 'Palm Springs' romantična je komedija za sve one koji su umorni od života i romantičnih komedija

U svježem, duhovitom, ali i neobično melankoličnom pristupu konceptu 'beskrajnog dana' mladi redatelj Max Barbakow i scenarist Andy Siara uspjeli su stvoriti nepretencioznu i jednu od najboljih komedija u zadnjih godinu dana. Naravno, svemu su tome pridonijele i sjajne glumačke izvedbe Andyja Samberga, Cristin Milioti i J.K. Simmonsa.

E, upravo se to dogodilo Cristin Milioti, odnosno mladoj ženi po imenu Sarah u filmu 'Palm Springs'. S tim da nije bila tek na nekom vjenčanju, nego na vjenčanju svoje sestre. I s tim da joj je to vjenčanje teško palo jer ju je okupljanje cijele njezine obitelji podsjetilo na činjenicu da je ta ista obitelj smatra luzericom koja 'previše pije, previše se ševi uokolo i radi previše gluposti'. I s tim da je luđak s lukom i strijelom (J.K. Simmons) koji naganja tipa s kojim se skompala (Andy Samberg) još i najmanje čudna stvar koja će joj se dogoditi tijekom filma.

Neću vam previše spojlati - jer ćete to ionako saznati u prvih pet minuta filma - ali Sarah će, prateći svojeg odabranika, upasti u vremensku petlju u kojoj se on (i tip s lukom i strijelom) već neko vrijeme nalazi. Njezin je odabranik Nyles, tip koji je na vjenčanje njezine sestre došao jer je u vezi s izvjesnom Misty (totalno smiješna Meredith Hagner), koja je pak mladenkina najbolja prijateljica. Nyles ionako nije previše oduševljen svojom djevojkom, ali u filmu ga susrećemo kada je već neko vrijeme zatočen u vremenskoj petlji, odnosno već tko zna koliko puta proživljava jedan te isti dan. Iako na početku filma to još ne znamo, odmah nam je jasno da s Nylesom nešto nije u redu. Ili je u nekoj poprilično gadnoj depresiji, ili je karakterna šupčina, ili je nešto treće. Štogod bilo, Nyles se ponaša kao da je umoran od života i kao da mu je potpuno svejedno kakve će posljedice izazvati njegovo ponašanje. Kada mu se Sarah pridruži u istoj vremenskoj petlji, saznat ćemo i zašto - u tisućama ponovljenih dana koje je dosad preživio, ništa, ali baš ništa od onoga što je učinio nije ostavilo trajne posljedice - jer bi se opet probudio u istome danu. Spavao je s većinom uzvanica, ali i uzvanika na vjenčanju, naglas vrijeđao mladence, bježao s vjenčanja u lokalni bajkerski bar i davao se pretući, pogibao u prometnim nesrećama, počinio niz samoubojstava... ništa.

Koncept 'beskrajnog dana' korišten je već više puta od samog filma 'Beskrajni dan' s Billom Murrayjem i Andy McDowell. Koji put su te prerade izgledale tako da smo kolutali očima zbog loše imitacije, a koji put su bile odlične, svježe i zabavne, pa čak i takve da ih se moglo prozvati sasvim svojima, gdje je priča o ponavljajućem danu bila tek pripovjedački alat. U ovu potonju skupinu definitivno spada izvrsna Netflixova serija 'Russian Doll', a bez oklijevanja bih joj pridružila i film 'Palm Springs'.