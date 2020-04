Slavni festival animiranog filma u Annecyju održat će se ove godine online, od 15. do 20. lipnja, a čak su tri hrvatska filma uvrštena u njegove natjecateljske programe

U kratkometražnu konkurenciju ušli su 'Arka' Natka Stipaničeva i 'Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali' Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića, a u natjecanju studentskog filma 'I'm Not Feeling Very Well' Sunčane Brkulj.

Na festival u Annecyju prijavilo se više od tri tisuće filmova, a u festivalske sekcije primljeno je njih 179. Na stranicama festivala objavljivat će se svi tehnički detalji, a selekcija dugometražnih filmova i VR radova znat će se sredinom svibnja.

'Razvijanje festivala u online formatu je tehnički i ljudski izazov, ali je bio očiti izbor za nas. Naša manifestacija ima nezamjenjivu ulogu u cijelom sektoru filmske animacije, što je jedan razlog više zbog kojeg moramo biti prisutni čak i u ovoj jedinstvenoj situaciji', poručili su iz Annecyja koji je ove godine trebao proslaviti 60. rođendan, no prigodno će ga obilježiti tek iduće godine.

Kako prenosi Hrvatski audiovizualni centar, hrvatski autori oduševljeni su što su uvršteni u konkurenciju tog prestižnog festivala.

'Veliki i dugogodišnji izazovi su prevladani u praktičnom i emocionalnom smislu kako bi se brod Arka izgradio i porinuo i sad je iznimno zadovoljstvo vidjeti kako taj trud nije bio uzalud i da je kvaliteta hrvatskih brodova prepoznata u svijetu', rekao je Natko Stipaničev, kojemu je 'Arka' prvi profesionalni umjetnički film.

Po riječima producenta, Igora Grubića, ulazak u glavnu konkurenciju Annecyja odlična je startna pozicija za predstavljanje filma i velika potvrda autorovom radu, radu Kreativnog sindikata i hrvatskoj animaciji uopće.

Animaciju za film o veličanstvenom prekooceanskom kruzeru koji plovi morem, radili su Pavao Stanojević i Natko Stipančev, a redatelj potpisuje scenarij s Mašom Seničić i Damirom Juričićem.