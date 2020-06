Tko je mlada umjetnica koja je stajala gola na krovu zagrebačke 'džamije'

Umjetnica iz Splita, 29-godišnja Nina Kamenjarin jučer je užarila društvene mreže performansom izvedenim u Zagrebu, na krovu Doma HDLU-a, popularno Meštrovićevog paviljona ili 'džamije', na kojemu je sat vremena, od 15 do 16 sati stajala spuštene glave i potpuno gola, nalik kipu. O čemu se radilo i tko je mlada kiparica koja se i inače u svome radu ne boji nagosti - doslovne i simbolične?

'Kao da je znao ili bar točno predvidio', kažu iz udruge Domino , koja stoji iza organizacije performansa Nine Kamenjarin, 'da će 26 godina kasnije utvrda Europa ponovno podizati čvrste granice od opasnosti koja, čini se, svugdje vreba'.

PERFORMANS NINE KAMENJARIN

'To je općenito pogled na stvarnost, na današnjicu, na ono čime smo mi mladi i svi općenito pritisnuti i zgnječeni, bez mogućnosti i prava na osnovne stvari koje bismo trebali imati', rekla je Kamenjarin čiji je performans održan u sklopu projekta 'Budućnost političkog performansa'. Njime udruga Domino obilježava hrvatsko predsjedanje Vijećem EU, a provodi ga u partnerstvu s Institutom Tomislav Gotovac u okrilju programa 'Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – Projekt predsjedanja EU 2019.-2021.'

'No, tim sredstvom zapisivale su se ne tako bezazlene riječi, a sada je pero uzrok nekontroliranih pokreta koje sami provociramo. Dakle, umjetnica nam je pružila priliku poticanja živčane traume koja se očituje u stalnom ponavljanju nehotičnih trzaja mišića i grčevitih pokreta organa. Ipak ne svjedočimo nekakvom nakaradnom, zastrašujućem, šokantnom i erotskom performansu, iako će neke možda zagolicati i perverzne misli. Umjetnica je u ovom slučaju 'mučena' od strane vlastite publike ali na sasvim bezazlen način, škakljanjem. Radovi suvremenih umjetnika često sadržavaju humoresknu notu. Poruga i crni humor postali su popularan i raširen način komunikacije. Više ne komentiramo 'što nas žulja', već skrećemo u smjeru 'što nas škaklje, golica'. Humor kao raspoloženje ipak se rijetko pojavljuje samostalno kao umjetnički izraz, a upravo ovim performansom Nine Kamenjarin stvorena je smijehom praćena zgoda, to jest smijeh je nezaobilazan produkt, dat u funkciji igre čija je bit ozbiljne naravi', navela je Franičević.