Što je Jerryju Seinfeldu ovo trebalo? Snimio je film s dvije i pol smiješne fore

Otkad sam ga pogledala, razbijam glavu nad time što je to Seinfeldu trebalo. Mislim, čovjek već desetljećima ima i reputaciju koja prati 'Seinfeld' otkad je emitiran - a uz koji su se uvijek koristile riječi 'revolucionaran', 'pametan', 'komičarski biser' i 'za zahtjevniju publiku', tu je reputaciju dosta solidno održavao pojavljivanjem u seriji Larryja Davida i svojom serijom intervjua naslovljenom 'Comedians in Cars Getting Coffee' - i zašto je onda proizveo OVO? Samo je podvukao ono što kritičniji gledatelji znaju još od 'Seinfelda' - da je mnogo bolji kao stand-up komičar nego kao glumac (jer je kao glumac užasan), a bogami i potvrdio ono što smo skužili otkad smo pogledali 'Bez oduševljenja, molim' - da je genijalnost 'Seinfelda' uglavnom izašla iz glave Larryja Davida.

Zašto se išao ovako sramotiti? Zbog love sigurno nije jer lik ima love više od Švicarske, Singapura i Dubaija zajedno, nije morao nikoga podsjećati na svoje postojanje jer ga nitko nije zaboravio - upisan je onim glupim zlatnim slovima u povijest televizije, komedije, Amerike i svijeta, a bogme ga nitko ne bi ni krivio da je sa sedam banki izjavio da mu se sad više ništa ne da. Ne znam. Možda ga je netko nečim ucijenio. Možda je potajno glup. Svašta je moguće.