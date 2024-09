Što čitati: Svevremenski klasici, neobičan susret u poljskom zatvoru, Žmirićev strip i Titovi pankeri

Tiberije Klaudije Druz Neron Germanik preživio je intrige, borbe za prevlast i krvave čistke tijekom jednog od najnasilnijih povijesnih razdoblja - propasti ostataka Rimske Republike - jer ga baš nitko nije vidio kao prijetnju koju bi trebalo ukloniti. Naprotiv, zvali su ga 'idiot Klaudije', 'mucavac', 'ubogi stric'... Obitelj ga je prezirala i on se povukao i samo promatrao vrijeme u kojem je živio te sve bilježio u svojim memoarima, pa tako i svoj nenadani uspon na carsko prijestolje... 'Ja, Klaudije' najuspješniji je povijesni roman Roberta Gravesa, izvorno objavljen 1934. godine i preveden na desetke svjetskih jezika (prvi hrvatski prijevod Ise Velikanovića objavljen je u zagrebačkoj Minervi već 1938.). Ovim romanom Graves je čitavoj svjetskoj književnoj javnosti pokazao raskošan literarni talent, savršeno i precizno poznavanje i baratanje povijesnim materijalom te zapanjujuću maštovitost i lakoću u rekonstrukciji događaja koji nisu ostali zabilježeni u povijesnim izvorima. Možda preciznije od mnogih drugih velikana svjetske književnosti opisao je srž koruptivne razornosti koju utjecaj i moć daju pojedincu ponesenom trenutnom naklonošću sudbine. 'Ja, Klaudije' uvršten je na 14. mjesto od stotinu najboljih romana na engleskom jeziku u ediciji Modern Library, a magazin Time također ga je 2005. godine uvrstio među sto najboljih romana objavljenih od 1923. do danas, u istoj kategoriji. Stoga ne iznenađuje to da su u ovom utjecajnom romanu, na kojem su stasale generacije čitatelja, inspiraciju za svoje likove pronašli autori poput Georgea R. R. Martina ili pak scenarista 'Obitelji Soprano' Davida Chasea .

'U potrazi za Titovim punkerima', Barry Phillips (Rockmark)

'U potrazi za Titovim punkerima' prijevod je knjige koja izvorno na engleskom jeziku objavljena 2023. pod naslovom 'In Search of Tito’s Punks'. Demob, mladi street punk bend iz engleske provincije, snimio je 1981. pjesmu 'No Room For You', prodanu u nekoliko tisuća primjeraka prije nego što je iščeznula u zaborav. Trideset godina kasnije njezin autor i basist benda Barry Phillips saznao je da je slavna na području nekadašnje Jugoslavije i da su je obradila eminentna punk imena. Odakle sada pankeri u socijalističkoj Jugoslaviji, pitao se Phillips, i kakve veze s njima ima pjesma Demoba? Kako bi naučio što više o 'Titovim pankerima', njihovoj glazbi i razmišljanjima, obišao je Zagreb, Ljubljanu, Pulu, Novi Sad, Beograd i Kragujevac te porazgovarao s glavnim protagonistima (Pankrti, Darko Rundek, KUD Idijoti, Urbana gerila, Atheist Rap, KBO!...), novinarima, kritičarima, izdavačima i fanovima (Petar Janjatović, Aleksandar Dragaš, Zdenko Franjić, Marin Rosić...), donoseći na više od 300 stranica jedinstven uvid o vremenu i prostoru koji je tih godina zauzimao specifičan položaj u svijetu.