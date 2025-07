Smak svijeta vratio se na veliko platno: Ovoga puta planet ćemo uništiti - sami

'Počeo je treći svjetski rat… Zar ovako izgleda smak svijeta…' Rečenice su to koje su čuju u španjolsko-francuskoj drami 'Sirāt', premijerno prikazanoj na ovogodišnjem 78. filmskom festivalu u Cannesu, na kojem je ovaj rad Ólivera Laxea, španjolskog redatelja rođenog u Parizu, osvojio jedno od glavnih festivalskih priznanja. 'Sirāt' je uz njemački film 'In die Sonne schauen' redateljice Masche Schilinski ovjenčan Nagradom stručnoga ocjenjivačkog suda te je dobio još nekoliko priznanja, među kojima su Cannes Soundtrack Award za skladateljski rad Kangdinga Raya te Pseća palma za angažman četveronožaca Pepe i Lupite .

Kada se u nekom filmu počne govoriti o trećem svjetskom ratu, a u središtu mu nisu eskalacije vezane uz povijesni Hladni rat, nego je riječ o aktualnoj priči, teško se oteti dojmu da su globalne napetosti i neizvjesnosti suvremenog doba – koje karakteriziraju krvavi ratovi u Ukrajini i Pojasu Gaze , sa sada već stotinama tisuća ubijenih i ranjenih civila i vojnika – itekako utjecale na filmsku umjetnost. Pritom je film 'Sirāt' niskointenzitetni odjek tih zbivanja jer na primjeru nekolicine protagonista visokointenzitetno progovara o sudbinama ljudi koji su istodobno taoci vlastitih ograničenja te ograničenja okoline. I one neposredne, i one puno šire, na koje ne mogu utjecati.

Ni izbor marokanske pustinje, odnosno Maroka, koji već desetljećima drži pod okupacijom velik dio Zapadne Sahare, za koju je UN svojedobno uzaludno predložio referendum o samoodređenju, kao i put protagonista prema Mauretaniji, nije slučajan. To je prostor koji politički savršeno oslikava sve regionalne i globalne hipokrizije, a priroda mu je podjednako prijeteća prema čovjekovoj potrebi da je ukroti. Nekoliko doslovce neočekivanih, šokantnih prizora to samo naglašava, a kako preživjeli likovi idu sve dalje na svom uzaludnom putu, tako se i postavlja pitanje o smislu života, odnosno ima li ga u trenucima najvećih osobnih tragedija te onih koje veoma lako mogu zahvatiti cijeli svijet.

U središtu je zapleta sredovječni Španjolac Luis koji sa svojim maloljetnim sinom Estebanom stiže na spomenuto glazbeno-plesno događanje usred pustinje da bi ušao u trag starijoj kćerki Mar, nestaloj prije nekoliko mjeseci. I dok mnoštvo ljudi pleše nesvjesno bilo čega oko sebe, vojska prekida zabavu, rastjeruje ljude te posebno upozorava njezine sudionike s putovnicama Europske unije. Očito je došlo do eskalacije krize u svijetu za koji dio nazočnih s pravom pretpostavi da je riječ o početku novoga globalnog sukoba. Luis i Esteban na zabavi upoznaju skupinu ravera iz Francuske, a to su Bigui, Stef, Josh, Tonin i Jade , te unatoč njihovim upozorenjima i zapovijedi vojske krenu prema jugu, na kojem se održava drugo okupljanje poklonika ovog tipa zabave, a na njemu je možda i Mar . Upućeni jedni na druge, svi oni niti ne slute da je istinski treći svjetski rat ono što će se dogoditi baš njima osobno sa svim gubicima te grčevitim načinima preživljavanja.

Retrofuturistički New York

Autori su joj bardovi žanra, tekstopisac Stan Lee i ilustrator Jack Kirby, a filmske prilagodbe popularne četvorke imale su promjenjiv uspjeh. Prvi pokušaj iz 1994. nije ni doživio javno kinoprikazivanje; drugi iz 2005., u režiji Tima Storyja, prošao je solidno, ali njegov nastavak iz 2007. zaustavio je planirani serijal; još je slabije prošlo obnavljanje serijala 2015. redatelja Josha Tranka te se pretvorilo u komercijalni debakl. Ovogodišnji film kreće ispočetka, s posve novom glumačkom postavom i kreativnim pristupom te je i najuspjeliji. Očito tražeći drukčiji ton priče i stil vizualizacije, autori filma na čelu s redateljem Mattom Shakmanom, pouzdanim kreatorom televizijskih serija (WandaVision, Velika), odlučili su osmisliti alternativnu prošlost Zemlje te su 'Fantastičnu četvorku' vremenom radnje vratili u 1960-e.

U retrofuturističkom New Yorku naslovni junaci, znanstvenik Reed Richards, koji ima moć rastezanja, njegova supruga Sue Storm sa sposobnošću nevidljivosti, zatim njezin brat Johnny, koji se pretvara u leteću buktinju, te Reedov najbolji prijatelj Ben Grimm, koji se preobrazio u snažnu stijenu, moraju spriječiti svemirsko biće Galactusa jer želi doslovce proždrijeti Zemlju. To neće učiniti samo ako mu Reed i Sue ustupe svoga novorođenog sina s također fantastičnim moćima koje ga mogu osloboditi prokletstva. Podsjetivši u nekom trenutku na spoj drame 'Sofijin izbor' iz 1982. Alana J. Pakule i poemu 'Kugina kuća' Augusta Šenoe, nova 'Fantastična četvorka' uspijeva održati finu ravnotežu između nečega novog i svježeg te rutinskih elemenata ovakvog tipa projekta, a ponajbolji dio filma poigravanje je retro ugođajem i optimizmom sjećanja. Glumce predvodi sve traženiji Pedro Pascal (serija The Last of Us), a slučajno ili ne, ovu ćemo družinu superjunaka ponovno vidjeti dogodine u filmu 'Osvetnici: Sudnji dan'. Ništa čudno.