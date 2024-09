Ruski disident Akunin: Znam da me je Putin sposoban ubiti, samo bi mi podigao prodaju knjiga

Ne. Znam da je Putinov režim sposoban za to, no ubiti pisca bilo bi baš glupo, vjerojatno bi samo rezultiralo dodatnim sankcijama. Također, bila bi to sjajna promocija za moje knjige...

Postoji duga tradicija ruskih emigranata koji žive po čitavom svijetu, od 19. stoljeća nadalje. Kakav je osjećaj biti u nemogućnosti vratiti se u svoju zemlju?

Nije sjajno, ali u Rusiji ne bih mogao slobodno pisati. A piščeva domovina je književnost.

Koliki je udarac za rusku opoziciju bila smrt Alekseja Navaljnog?

Na osobnoj je razini to bio velik udarac za sve nas. Aleksej je bio tako vibrantan, pun života. No mislim da je znao da će umrijeti u zatvoru i da je bio spreman na to. Prava opasnost po režim nisu vođe prosvjeda, koje je moguće ubiti ili zatvoriti, nego prosvjedno raspoloženje naroda. Govoreći politički, mislim da će dugoročno najteži udarac podnijeti Putin. Aleksejov duh pratit će ga do groba.