Rekordan broj animiranih filmova, njih više od tisuću iz 85 zemalja, stigao je na ovogodišnji 11. VAFI i RAFI – Internacionalni festival animiranog filma djece i mladih, koji će se održati u Varaždinu i Rijeci, ovaj put u posebno pripremljenim emisijama za televizijsko emitiranje

Tako će od 4. do 7. lipnja emisije biti prikazane na nacionalnoj razini u sklopu kanala RTL Kockica te preko platforme RTL Play. Na lokalnoj razini pridružit će im se Varaždinska televizija (VTV) te Prva školska televizija u suradnji s Magic NET-om. Svi filmovi u konkurenciji VAFI sekcije za vrijeme festivala bit će dostupni javnosti i preko online platforme, a organizatori će na službenim stranicama i preko društvenih mreža osigurati live stream dijela programa.

RAFI sekcija, u kojoj se natječu profesionalni animirani filmovi namijenjeni djeci i mladima u četiri skupine - za djecu do šest godina, od sedam do 10 godina, od 11 do 14 godina te za one od 15 do 18 godina - bit će prikazani u Rijeci na jesen, kada to dopuste uvjeti. Nakon što završe obje sekcije, pobjednički filmovi bit će prikazani u Varaždinu na javnim projekcijama koje će biti besplatne i otvorene za javnost.

Festival ima i odgojnu komponentu koju su i ovaj put prepoznali UNICEF Hrvatske i Ured pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske te portal medijskapismenost.hr, a njihove predstavnice čine žiri Plavog VAFI-ja. Plavi VAFI se dodjeljuje mladim autorima koji svojim filmovima promiču prava djece.

Pokrovitelji festivala su Grad Varaždin, Grad Rijeka, Hrvatski audiovizualni centar, Varaždinska županija, turističke zajednice Grada Varaždina i Varaždinske županije te Rijeka 2020, a suorganizatori su Hrvatski filmski savez, ASIFA Hrvatske, Koncertni ured Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin i kino GAJ.