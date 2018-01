'Rastava' i 'Na tuđem kauču' - mali, ali sjajni biseri u HBO-ovu programu

Iako su daleko od spektakularnih hitova i seminalnih saga, kao što su 'Igra prijestolja' ili 'Kronike Times Squarea', HBO nas svake godine časti s nekoliko prekrasnih, 'malih' serija čiji stil i sadržaj nalikuju američkoj nezavisnoj filmskoj produkciji. Dvije od tih serija su 'Rastava' i 'Na tuđem kauču' i objema sutra počinje emitiranje druge sezone

U slučaju 'Rastave' do promjene je vjerojatno došlo iz tri razloga. Prvi je taj što je serija promijenila glavnu scenaristicu, drugi taj što su glavne kritike na prvu sezonu dolazile iz tabora koji je vikao: 'Ovo je premračno i predepresivno', a treći taj što i sama priroda priče sada skreće u nove predijele. Naši glavni junaci, Frances (Sarah Jessica Parker) i Robert (Thomas Haden Church) sada su tehnički i službeno odradili rastavu do kraja - u jednom od prvih prizora sezone vidimo ih i kako potpisuju papire - pa im na tapeti više nisu međusobna natezanja oko toga tko je što u braku učinio krivo, nego pokušaj daljnjeg života u novonastalim okolnostima.

Te novonastale okolnosti, dakako, nisu baš uvijek sjajne ni bajne - već ćemo na samom početku sezone vidjeti kako se Frances bori s tipičnim sindromom 'omraženog roditelja' koji živi s djecom, vidjet ćemo i kako se Robert bori s financijskim i zdravstvenim problemima, ali vidjet ćemo i kako oboje pomalo pronalaze načine da se ostvare u svojem novom životu, pa i izgrade jedan novi međusobni odnos.

Budući da nisam bila u onoj skupini koja je u prvoj sezoni vikala: 'Ovo je premračno i predepresivno', nego mi se baš sviđao pomalo brutalan prikaz prljavštine koja je u stanju isplivati prilikom prekida brakova čak i u najpristojnijim suburbanim sredinama - moram napomenuti da mi ova sezona na trenutke, zbog svojeg zaokreta, djeluje pomalo sladunjavo. Nije to ništa strašno i ne čini je ništa manje gledljivom - dapače, na trenutke je zbog lepršavijeg pristupa smješnija i zabavnija - no u nekim pričama, kao što je ona o Francesinu pronalasku umjetnice koju želi zastupati u svojoj galeriji, nekako je prepovršno postavljena kao kulisa za tipično američki 'tomorrow is another day' đir.

Za razliku od Frances i Roberta u 'Rastavi', Pete Holmes u seriji 'Na tuđem kauču' također je napravio zaokret, ali NE u svjetlijem i lepršavijem pravcu. Krenuo je, zapravo, u istraživanje jedne dimenzije svoje ličnosti koja je svakoga tko je pozorno pratio prvu sezonu njegove serije, sasvim sigurno zanimala. Naime, Pete je od početka predstavljen kao mladi stand-up komičar koji vrlo teško pronalazi svoje mjesto u tom svijetu, ali je usput još i mladi stand-up komičar koji je strogo kršćanski odgojen, pa i živi po pravilima tog svojeg odgoja. Na početku prve sezone mu se, doduše, raspadne jedan od kamena temeljaca takvog božjeg života - žena ga ostavlja zbog drugog muškarca s kojim ga već neko vrijeme vara - ali Pete i dalje, unatoč svim nedaćama i egzistencijalnim problemima, nastoji živjeti kao dobar kršćanin. Dobar je kršćanin čak i kao komičar - ne prostači, ne bogohuli itd.