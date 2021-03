Radio- drama 'Potres' Hrvatskog radija osvojila prvu BBC-jevu nagradu

Kratka radio- drama 'Potres', iz ciklusa Male forme Hrvatskog radija, osvojila je u petak navečer nagradu BBC-a za najbolju europsku dramu 2021.

To nam poticaj da i dalje istražujemo u našem dramskom programu mogućnosti suvremenih radiofonskih iskaza, istaknula je i dodala da su presudni bili izvrsna obrada Kamovljeva teksta starijeg od stotinu godina i emotivna rezonanca koju je rad postigao s publikom.

Zacijelo presudan je bio izvanredan tekst pripovijetke 'Potres', suvremen i radikalan, Janka Polića Kamova, zatim inovativna režija Darija Harjačeka, izvanredno zvučno oblikovanje skladatelja Mara Marketa, i vrhunski rad tonmajstorice Lane Deban, navela je.

Također, presudna je bila i emocija koja je ta kratka radiofonijska forma donijela, osobito nama koji smo preživjeli potrese na ovim područjima, ali cijeloj Europi i svijetu koji proživljavaju pandemiju, ustvrdila je.

Zamoljena da komentira je li nagrada znak da je hrvatska radio-drama na razini svjetske kvalitete ili je nagrada slučajna, Katja Šimunić je podsjetila da je ta drama već prošle godine u Bukureštu nagrađena drugom nagradom, a da je prije dvije godine radio drama 'Munch i Munch' Jasne Mesarić, nastala u produkciji Dramskog programa Hrvatskog radija, također osvojila BBC-jevu nagradu za najbolju europsku audio- dramu.

Možda je od ove pojedinačne nagrade najvažniji taj kontinuitet kvalitete koju ostvaruje Dramski program Hrvatskog radija, kazala je Šimunić.

'Potres' je nastao u sklopu emisije Male forme koja se redovito emitira od 18.05 do 18.15 sati od ponedjeljka do srijede na Prvom programu Hrvatskoga radija. U emisiji se promoviraju raznoliki tipovi radiofonskih iskaza: od kratkog dokumentaraca i skica iz života do složenijih, eksperimentalnijih oblika i književnih klasika u tom brzom, sažetom obliku, kaže se u opisu emisije.

Emisija 'Potres' našla se u finalu nagrade 'BBC Audio Awards 2021' s radom 'In Winter' Austrijskog radija i dramom 'Holidays from Suicide: a Fantastic Journey with Iggy Pop', Švicarskoga radija, javio je ranije Dramski program Hrvatskoga radija.