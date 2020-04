Nakon više od mjesec dana, knjižara na prvom katu pulskih Giardina otvorit će se u ponedjeljak, 27. travnja u 10 sati. Isti dan obilježit će se i prvi rođendan knjižare, a s obzirom da će dan ranije (26. travnja) biti točno godina dana od njezina porinuća

Jednogodišnji ciklus pamtit će se po mnogobrojnim događanjima, novim poznanstvima, tisućama pročitanih stranica i, nažalost, pandemiji koja još uvijek ne jenjava.

Sigurnost prije svega

Osim novog radnog vremena, novih popusta na knjige i novih naslova, Giardini 2 nastavit će s radom u ipak izmijenjenim uvjetima. Prema odredbama nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu, a u odnosu na prostorne gabarite istovremeno će u knjižari moći boraviti sedam ljudi (u tri prostorije).

Preporuka ekipe Giardini 2 je da i svoj dolazak najavite, a kako bi se izbjegle eventualne gužve. Radno vrijeme bit će od 10 do 20 sati od ponedjeljka do petka i subotom od 10 do 15 sati.