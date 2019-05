Provjerite što ove godine donosi najveći zagrebački ulični festival

Međunarodni ulični festival Cest is d'Best u svom 23. izdanju počinje 29. svibnja u 18.30 sati na Trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg), a posjetiteljima će do 2. lipnja predstaviti izvođače sa svih strana svijeta i program ispunjen performerskim, glazbenim, dramskim, dječjim, likovnim, sportskim i drugim događanjima

U performerskom programu festival najavljuje 24 cirkuske točke, među kojima su Jay P iz Južne Koreje s predstavom 'Escape from the Chain', Mr. Copini iz Čilea s predstavom 'The Herock Circus Show', Mađarski Bence Sarkadi Theater of Marionettes s višestruko nagrađivanom predstavom 'Budapest Marionets', Piero Riccardi iz Italije s predstavom 'Why not?', nindža Ace K iz Japana i drugi.