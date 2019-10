Projekcije filmova, pitching forum, radionice i izložba za Međunarodni dan animacije

ASIFA Hrvatske ove godine priređuje 18. Međunarodni dan animacije, manifestaciju koja će u tri grada – Zagrebu, Varaždinu i Šibeniku – publici ponuditi projekcije domaćih filmova i razgovore s njihovim autorima, pitching forum, radionice i izložbu

Međunarodni dan animacije obilježava se, u organizaciji Međunarodnog udruženjg za animirani film – ASIFA, 28. listopada u pedesetak država svijeta, u čast prve projekcije animiranog filma u kinu u Parizu.

ASIFA Hrvatske ove godine organizira bogat trodnevni program koji počinje u zagrebačkom kinu Tuškanac 25. listopada, gdje će se prikazivati recentni hrvatski kratki animirani filmovi, u nekoliko blokova i tri natjecateljske kategorije. Članovi ovogodišnjeg stručnog žirija su prošlogodišnji nagrađeni autori Petra Zlonoga, Jelena Oroz i Andrej Rehak.

U katergoriji studentskog filma prikazat će se filmovi 'Odrasti u malo drvo' Noemi Ribić, 'Osmijeh' Mateje Kovač, 'I'm not feeling very well' Sunčane Brkulj, 'Izvan sebe' Stelle Hartman, 'Zagubljena sjećanja' Ivane Radić i drugi. Profesionalni filmovi koji će biti prikazani su, između ostalih, 'Mačka je uvijek ženska' Martine Meštrović i Tanje Vujasinović, 'Neobična kupka gospodina Otmara' Nike Radasa, 'Motivi' Danijela Žeželja i 'Albatros' Nenada Jankovića. Od dječjih filmova, u konkurenciji su 'Balada o fruli i ogrlici' Martina Babića, 'Florigami' Ive Ćirić, 'Profesor Baltazar – Augustova treća sreća' Borisa Kolara i drugi.