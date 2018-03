Nagrađivana predstava 'Eva Braun' vraća se u Teatar EXIT

Hvaljena i nagrađivana monodrama Eva Braun, s Dariom Lorenci Flatz u naslovnoj ulozi, nakon višegodišnje stanke vraća se u EXIT i to u Studio EXIT u Gundulićevoj 37/1

Eva Braun poznata je kao žena koja je posljednjih 16 godina svog života provela uz Adolfa Hitlera. Do same njezine smrti, koja je još uvijek ostala zagonetna i oko koje su se ispleli razni mitovi, bila je u Hitlerovoj sjeni. Priča je to o maloj njemačkoj provincijalki koja je maštala o Hollywoodu i melodramatskim filmovima, živjela u sportskom duhu i uvijek bila apolitična. 'Ona je samo željela malo sreće!'

Ova predstava postavljena je kao demistifikacija jednog mita koji još i dan-danas golica razne izdavače i žutu štampu.

Dariji Lorenci dodijeljena je nagrada Zlatni lav za najbolju žensku ulogu na 2. Međunarodnom festivalu Komornog teatra Zlatni lav u Umagu te nagrada za najbolju žensku ulogu na Festivalu glumca u Vinkovcima.