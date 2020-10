Predstavljeni zbornici - potvrda vrsnosti splitskog Instituta za povijest umjetnosti

Dva zbornika - 'Otkrivanje Dalmacije: Dalmacija u putopisima, slikama i fotografijama' i 'Vratnice Andrije Buvine u splitskoj katedrali: 1214.–2014.' potvrđuju vrsnost rada splitske podružnice Instituta za povijest umjetnost, rečeno je u četvrtak na njihovu predstavljanju

Zbornik "Otkrivanje Dalmacije: Dalmacija u putopisima, slikama i fotografijama / Discovering Dalmatia: Dalmatia in Travelogues, Images, and Photographs" uredile su Katrina O’Loughlin, Ana Šverko i Elke Katharina Wittich, a "Vratnice Andrije Buvine u splitskoj katedrali: 1214.–2014. / The Doors of Andrija Buvina in Split Cathedral: 1214-2014" Joško Belamarić i Guido Tigler, a suizdavač je Književni krug Split.

Britanski veleposlanik Andrew Dalgleish istaknuo je kako smo danas, kada nam je kretanje ogranično, na poseban način zahvalni putopiscima, među kojima je i Rober Adam, koji su tijekom poznatoga "Grand Toura" od 17. do ranoga 20. stoljeća posjetili i Dalmaciju, prenijeli nam svoja iskustva i tako pridonijeli našem razumijevanju kulturnih i inih kretanja.

Urednica zbornika Ana Šverko objasnila je kako on donosi eseje današnjih istraživača o nekadašnjim putnicima kojima je odredište bila Dalmacija.

Istaknula je da zbornik prikazuje sliku Dalmacije kroz percepciju putopisaca od 17. do ranog 20. stoljeća i današnjih istraživača kroz interdisciplinarni dijalog i pažljivo prilagođavanje pisanoga i likovnoga jezika u predstavljanju toga kompleksnog sadržaja.

Među ostalim, podsjetila je i na rad škotskog arhitekta Roberta Adama, koji je svijetu 'otkrio' Dioklecijanovu palaču, ali i model suživota javnoga i privatnoga. Podsjetila je kako je 2014. u povodu 250. obljetnice objavljivanja Adamove knjige "Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia" u Splitu održana međunarodna konferncija čiji je plod i ovaj zbornik.