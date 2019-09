Predstavljena nova slikovnica Romana Simića 'Jura i gospođica Zavissst'

Književnik Roman Simić predstavio je u četvrtak u Zagrebu svoju novu slikovnicu, 'Jura i gospođica Zavissst', treću nastalu u tandemu s ilustratorom Manuelom Šumbercem, maštovitu i zabavnu knjigu čiji se glavni junak uči suočiti s negativnim osjećajima i manjkom samopouzdanja

Simić je izjavio kako mu je pisanje slikovnica ponajprije izazov. 'Ponekad mi se čini da pišem i za odrasle i pitam se – tko je to dijete za koje pišem; da li sam to ja, da li su to moja djeca, i da li je to uopće dijete?', pojasnio je i dodao kako ga u pisanju priča za djecu ponajprije ga zanimaju složene emocije, teme koje detektira kao nešto što muči i dira njegovu vlastitu djecu ili djecu ljudi koje poznaje, probleme koji mu se čine strašno bitnima, i pokušati ih potom 'domisliti kroz priču'.

'Kad pišete za djecu, uvijek riskirate da ispadne kao da docirate. Nama je bilo jako bitno da rješenje problema ne dođe iz usta neke odrasle osobe. Zato u našoj priči dijete do svega dođe samo, samo dolazi do odgovora.'

Roman Simić nagrađivani je hrvatski književnik. Dosad je još objavio zbirku poezije 'U trenutku kao u divljini' (1996.), zbirke priča 'Mjesto na kojem ćemo provesti noć' (2000.), 'U što se zaljubljujemo' (2005.) i 'Nahrani me' (2013.). Pojedinačne su mu priče prevođene na petnaestak svjetskih jezika, a knjige prevođene na engleski, njemački, španjolski, poljski, slovenski i makedonski jezik te objavljivane u Srbiji. Uredio je nekoliko izbora i antologija suvremene hrvatske kratke priče. Već 19 godina organizira i vodi Festival europske kratke priče (FEKP).

Manuel Šumberac nagrađivani je ilustrator i animator. Među ostalim, osvojio je Grand Prix 19. Dana hrvatskog filma, drugu nagradu na 42. Reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva te prvu nagradu na festivalu Balkans Beyond Borders. Najznačajniju hrvatsku glazbenu nagradu Porin osvojio je dvaput; 2012. godine osvojio je Golden Bra Award za najbolju animaciju na Magdalena International Festival of Creative Communication; pa 2014. Zlatnu ribicu Neuma za najbolji 3D animirani film na Međunarodnom festivalu animiranog filma u Neumu.