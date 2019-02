Predstavljena intimna priča Nikole Petkovića koja prerasta u priču o Bakru tijekom Drugog svjetskog rata

Književnik, esejist i kritičar Nikola Petković predstavio je svoj novi roman 'Put u Gonars', romanesknu kroniku Bakra u Drugom svjetskom ratu temeljenu na autentičnim svjedočanstvima talijanske okupacije prema zapisima autorova djeda pronađenima u bilježnici otkrivenoj nakon njegove smrti

U središtu je knjige istinita priča o internaciji u fašistički logor Gonars bake Nikole Petkovića. Knjigu je objavio nakladnik Profil, čija je urednica Adriana Piteša na predstavljanju u cafeu U Dvorištu istaknula kako je riječ o vrlo pažljivo pisanu štivu koje 'počinje kao intimna priča, ali potom prerasta u priču o Bakru tijekom Drugog svjetskog rata'.

Tretirajući povijest kao književnost i fikcionalizirajući zbilju Grada i njegovih stanovnika, Petković priča o njihovim snovima, patnjama i 'zagubljenim' iluzijama.

Autor je otkrio kako je riječ o knjizi koja je autobiografska, ali s fikcionalnim elementima, temeljena na zapisima njegova djeda Nikole, koji je u vrijeme talijanske okupacije Bakra bio brijač. Njegova je baka doista bila u logoru, dodao je a tamo je otišla 'na vrlo atipičan način', jer je logor Gonars bio logor za jugoslavenske i ruske oficire.

'Tu se poštovala konvencija do jedne pristojne mjere. Nakon toga dolazi etničko čišćenje, a moja nona i njezina prijateljica Zora u logor su otišle jer ih je netko iz Bakra prokazao da su nosile lijekove partizanima', pojasnio je pisac.

'Nažalost, kada sam imao s kime pričati o tome, bio sam u pubertetu i baš me bilo briga. Kad me to počelo zanimati, svi su već bili mrtvi', rekao je Petković. Srećom, pronašao je djedovu bilježnicu. 'On mi je ostavio svoj rokovnik koji je pisao 'da se ne zaboravi', a u kojemu je dokumentirao iz svoje perspektive male povijesti, posve neidealizirano, kroz koje je prolazio za vrijeme rata', rekao je.

Upravo djedov 'ne crno bijeli' pristup potaknuo ga je da napiše knjigu u kojoj će se tom problematikom baviti bez ideologiziranja.