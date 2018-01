Nikola Petković podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog društva pisaca

Pisac Nikola Petković u ponedjeljak je podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog društva pisaca, a kako navodi u svom tekstu, koji je objavljen na stranicama Društva, odluku je donio nakon gotovo jednogodišnjeg razmišljanja

'Razlozi za nju su uglavnom privatni i tiču se moje iscrpljenosti koja je rezultirala narušenim zdravljem. Kao što sam to već naveo i u javnim i u privatnim obraćanjima, interesi HDP-a bili su mi uvijek ispred osobnih. Budući da opravdano istinito vjerujem da se našemu društvu više ne mogu ni približno posvetiti onoliko koliko sam mu se posvećivao gotovo sedam uzastopnih godina, bojim se da bi moj ostanak na mjestu predsjednika do kraja mandata (travanj 2019.) bio kontraproduktivan. To je najmanje što želim udruzi u čijem sam radu aktivno i intenzivno sudjelovao i kao vaš predsjednik, ali i kao vaš predstavnik', napisao je Nikola Petković u svojoj ostavci te svom nasljedniku poželio uspjeh u radu.