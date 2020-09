Poznavao i Principa i Hitlera, sablažnjavao čaršiju 'presvlačenjem' u druga Ivu, pretekao Krležu u utrci za Nobela: Pročitali smo Andrićevu biografiju koja bez zadrške otkriva što je sve veliki pisac činio da bi preživio političke oluje 20. stoljeća

Najavljena kao prva cjelovita biografija jugoslavenskog književnog nobelovca Ive Andrića, knjiga njemačkog novinara Michaela Martensa 'Vatra u vatri: Ivo Andrić, jedan europski život' upravo je u Nakladi Ljevak izašla u hrvatskom prijevodu Andyja Jelčića. Prije toga već je izazvala veliku pažnju kako u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, u kojima je dobila niz sjajnih kritika, tako i na ovim prostorima, u BiH i u Srbiji, u kojima je objavljena prije nego u Hrvatskoj te je pokrenula očekivano burne rasprave oko pisca kojega u ovim zemljama redovito zasjenjuju izvanknjiževne pojave, silni sentimenti, mitovi i legende ispleteni oko njegova lika i djela. Martens u njima dobro pliva, nudeći dobro istražen i obiman, ali i prohodan te osvježavajuće neopterećen uvid u neobičan, na trenutke skoro pa filmski i politički uzbudljiv život Ive Andrića, jedinog koji je osobno poznavao i Gavrila Principa i Adolfa Hitlera te izravno svjedočio ključnim događajima jugoslavenske i europske povijesti 20. stoljeća

Za razliku od Andrića, kojeg danas mnogi svojataju kao ekskluzivnog predstavnika njihovog naroda, kaže Martens, Andrić iz njegove knjige govorio je i razumio više od pola tuceta jezika, živio je u desetak europskih gradova, proputovao gotovo sve europske zemlje, a kad se pogleda biblioteka u njegovu stanu u Beogradu, koji je danas muzej, u njoj se uz 'domaća', bosanska, hrvatska, srpska izdanja, mogu naći knjige na francuskom, španjolskom, poljskom, njemačkom, talijanskom... 'To je kontekst u kojem je Andrić živio i radio', kaže Martens i to je kontekst koji 'Vatra u vatri' i oslikava na 400-tinjak stranica, nudeći pogled na četiri ključna perioda piščeve biografije: formativno doba i vrijeme Sarajevskog atentata; njegovu diplomatsku karijeru, osobito misiju u Berlinu; približavanje komunistima nakon Drugog svjetskog rata te dobivanje Nobelove nagrade 1961.

Zbog veza s Mladom Bosnom i aktivnog izjašnjavanja protiv Habsburške Monarhije te promicanja jugoslavenske ideje, kao mladić Andrić je neko vrijeme odsjedio u tamnici u Mariboru te u kućnom pritvoru u Ovčarevu i Zenici. To je, inače, bio prvi i zadnji put da se otvoreno izjašnjava protiv države u kojoj živi. 'Poslije, u prvoj i drugoj Jugoslaviji, što god da se dogodilo, (on) bi se prilagodio. (...) Nije bio materijal za disidenta', navodi Martens.

Mladi Andrić u zatvorskim danima piše svoju prvu knjigu, 'Ex Ponto', zbirku meditativne proze objavljenu 1918. u jednoj zagrebačkoj izdavačkoj kući, a koja je dobila dobre kritike i od mladoga Miroslava Krleže te postala u to doba 'kultnom' kod mlađe publike. Neki su čitatelji cijele odlomke znali napamet, no Andrić kasnije, kad su se 1963. u Jugoslaviji prvi put pojavila njegova sabrana djela, ustraje na tome da 'Ex Ponto' ne bude dio toga, na čemu inzistira i ubuduće, kad god se pojavi ideja o kakvom novom izdanju. 'Bilo bi to kao da pod stare dane nosim kratke hlače', govorio je.

Tri i pol godine šutnje

Martens u knjizi ipak najviše pažnje posvećuje rekonstrukciji razdoblja Andrićeve diplomatske službe u prvoj Jugoslaviji, njegova uspona od najnižeg službenika do zamjenika ministra u nekoliko godina. '(N)ije bio ispred svojega vremena, nego je u cijelosti bio njegovo dijete - i onda kad je to vrijeme bilo ružno', piše Martens. A osobito ružno bilo je u Berlinu, u kojem je Andrić stupio u službu u travnju 1939. susrećući se i sa samim Adolfom Hitlerom i sudjelujući u pristupanju Kraljevine Trojnom paktu u ožujku 1941. Martens raščlanjuje ovo razdoblje, koje za Andrića završava državnim udarom nekoliko dana nakon Pakta, raskolom Jugoslavije i Hitlera, internacijom njega i ostalog konzularnog osoblja 6. travnja te povratkom u okupirani Beograd i ratnu oluju.