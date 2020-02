Poštenom i zasluženom pobjedom 'Parazita' Oscari su nas napokon uspjeli iznenaditi

Očekivali smo još jednu u nizu dosadnih i predvidivih dodjela Oscara, no Američka filmska akademija ipak nas je uspjela iznenaditi - i to ugodno. Pobjeda južnokorejskog filma 'Parazit' Bong Joon Hoa toliko je poštena i zaslužena da bi se moglo zaključiti da je ovo bila jedna od najrelevantnijih dodjela Oscara u posljednjih tko zna koliko godina

Pobjeda 'Parazita' predstavlja sve ono što Oscarima inače nedostaje, piše Indiewire, od elementa iznenađenja do staklenog stropa koji su skršili. Osim toga, 'Parazit' je prvi film iz Južne Koreje koji je osvojio nagradu za najbolji strani film, to jest prvi je južnokorejski film koji je uopće bio nominiran.

Favorizirani '1917' osvojio je tri Oscara od 10 nominacija, dva u tehničkim kategorijama za sound mix i vizualne efekte te jedan u umjetničkoj kategoriji - za najbolju fotografiju. Taj je Oscar posve zasluženo pripao velikom Rogeru Deakinsu , jednom od najboljih direktora fotografije, koji je u 23 godine bio čak 14 puta nominiran, ali nikada nije osvajao Oscare, sve do prošle godine, kad je nepravda napokon ispravljena i dobio je nagradu za 'Blade Runner 2049'. Ovo mu je drugi Oscar zaredom. Ili te ignoriraju 20 godina ili ti daju nagradu svaki put kad si nominiran - nema sredine. No njegov rad na filmu '1917' sigurno je jedna od najsnažnijih komponenti tog filma i uvelike razlog njegova silnog uspjeha, a iako je riječ o lažnom kadru za koji se mogu čuti prigovori da je taj koncept već viđen prije nekoliko godina u 'Birdmanu' i da filmu '1917' donosi više štete nego koristi (za taj koncept ipak je odgovoran redatelj Sam Mendes ), Deakins je demonstrirao svu svoju virtuoznost i potvrdio da su mu, unatoč dobi od 71 godine, kreativnost i sposobnost i dalje na vrhuncu.

U ostalim kategorijama nije bilo previše iznenađenja. Iako smo se nadali da bi sjevernomakedonska 'Medena zemlja' u kategoriji najboljeg dokumentarnog filma mogla dobiti Oscara, nagradu je ipak dobio favorizirani 'American Factory'. Film u režiji Stevena Bognara i Julie Reichert prikazan je premijerno na Sundanceu, distribuira ga Netflix, a riječ je o prvom filmu u kojem je sudjelovala i kompanija Higher Ground Productions, koju vode bivši američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle. Radnja je smještena u Ohio, u kojem je kineski milijunaš na mjestu ugasle tvornice General Motorsa otvorio novu i zaposlio dvije tisuće američkih radnika. Početni optimizam, međutim, splasne kad se sukobe očekivanja američke radničke klase i novih vlasnika.

U kategoriji kratkog dokumentarnog filma Oscara je dobio 'Learning to skateboard in a Warzone (If You’re A Girl)' autorice Carol Dysinger, a koji ćemo uskoro imati priliku vidjeti na festivalu ZagrebDox od 15. do 22. ožujka u Branimir Mingle Mallu. Film je to o mladim Afganistankama koje u ratom razorenom Kabulu uče čitati, pisati i voziti skateboard.