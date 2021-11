'Polnoćka' ili 'Midnight Mass' na Netflixu - interesantna je horor-dramska serija o životu, smrti, krivnji, oprostu, vjeri i vjerskom fanatizmu

Iako se glavni zaplet 'Polnoćke' temelji na vampirizmu, serija je uspjela izbjeći glavne bedastoće i zamke vampirskih priča i zaroniti u nešto dublje slojeve. Dobili smo efektnu, pametnu seriju koja iza same ikonografije vampirizma razmatra svrhu ne samo visoke cijene vječnog života, nego i život i smrt kako ga doživljava običan, 'mali' čovjek. Kada je sve to još dodatno umotano u pomalo stephenkingovsko ruho i atmosferu male, izolirane zajednice zabačenog otoka, nastaje serija koju nećete moći prestati gledati sve dok ne 'potrošite' i zadnju epizodu.

Isprva uopće nisam htjela gledati 'Midnight Mass' . Na sam spomen serija o vampirima onesvijestim se od kolutanja očima (osim od 'Buffy'), a još mi je netko tko je gledao čim se serija pojavila na Netflixu rekao da u njoj masovno stradavaju mačke pa i jedan pas. A ja to ne mogu. Već mi i stradavanje ljudi i brutalno nasilje LJUDI teško pada, ali hajde - u prikazu ljudskog stanja katkad su nužne i takve stvari. No prikaz pomora životinja jednostavno prelazi moje granice tolerancije, pogotovo kada je riječ o mačkama i psima.

No onda je moj dečko počeo gledati seriju, a ja sam iz susjedne prostorije čula zvukove. Prvo me zainteresiralo što je u jednoj epizodi (poslije će se ispostaviti - uz jednu montažnu sekvencu) dosta dugo svirala pjesma 'Holly Holy' Neila Diamonda, a ja obožavam tu pjesmu. Zatim sam čula dosta sugestivne zborove (koji su pjevali uz, poslije se ispostavilo - najstrašnije i najpotresnije scene), a na kraju sam počela iz susjedne sobe slušati vrlo zanimljive monologe o životu, smrti, vjeri, mladosti, novim prilikama, starim krivnjama... Shvatila sam da je vrag uzeo šalu, da me serija očito zanima i upitala dečka koliko je doista strašan i tužan taj pomor životinja.

Da odmah obavijestim sve one kojima je to s mačkama, psima i ostalim životinjama važno - serija je fakat MOGLA i bez toga, i ja to i dalje doživljavam kao bespotrebnu eksploataciju. No podnijela sam bez prevelikog užasa jer masovni pomor mačaka na kraju prve i početku druge epizode, iako gadljiv, ne izgleda tako grozno zato što su se rekviziteri i autori očito namjerno potrudili da te mačke ne izgledaju baš stvarno. Sa psom je situacija nešto teža.

No zbog svega ostalog drago mi je što sam pogledala 'Midnight Mass'. Prvo i prvo, moja je odluka da je pogledam bila nagrađena već u prvoj sekundi serije, u kojoj svira još jedna pjesma Neila Diamonda - 'And the Grass Won't Pay No Mind' i Neil Diamond provlači se kroz seriju na omiljenoj ploči oca jednog od glavnih likova. Isto tako, vampirizam, koji mi inače ide beskrajno na živce, u ovoj je seriji obrađen potpuno drugačije nego bilo gdje drugdje. Nema seksi tinejdžera koji svjetlucaju u mraku i sličnih gluposti. Vampirizam je ključan za priču, ali je obrađen u kontekstu vjere u božansku snagu i koliko ju je lako pogrešno prepoznati u demonskoj, u kontekstu čežnje za vječnim životom i koliko ta čežnja može biti pogrešna i koliko je zapravo teško i pogrešno vječno živjeti kao griješno i manama prepuno ljudsko biće.