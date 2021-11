Diskretan šarm staromodne komedije u seriji 'Samo ubojstva u zgradi'

Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez u ovoj su luckastoj seriji sjajno obnovili toplinu i zavodljivost komedije koja je jednako staromodna kao i riječ 'luckasto'.

Postoji jedna vrsta komedije koju bih nazvala mudrijaškom komedijom , pri čemu sve one nesvikle riječi 'mudrijaš' moram odmah upozoriti da nije riječ mudrim, pa čak ni pametnim komedijama, nego o komedijama u kojima likovi jedni drugima stalno dobacuju pametne komentare, doskočice, igre riječi, lonac-poklopac odgovore kakvih se nitko živ ne bi sjetio u stvarnom životu, a još usput govore i puno VIŠE i mnogo BRŽE nego ljudi u stvarnom životu. Komedije su to s totalno umjetnim dijalozima i likovima na rubu karikature i ja ih obožavam.

U novije su vrijeme, međutim, takve komedije mnogo rjeđe nego nekada jer se u novije vrijeme komedijom smatra surova realnost, što je uspješno samo u nekim oživotvorenjima, dok se u drugima čovjek mora zapitati je li cijeli svijet doista otišao na kvasinu kad smiješnim smatra nečiju depresiju, no u još novije vrijeme - točnije, od kraja kolovoza - ipak se na streaming servisima pojavila jedna humoristična serija koja se s humorom oslanja upravo na tradiciju mudrijaštva. Glavni junaci te serije legende su upravo takve komedije - Steve Martin i Martin Short , a serija se zove 'Samo ubojstva u zgradi' (Only Murders in the Building').

Steve Martin je, osim toga, i ko-autor serije, zajedno s Johnom Hoffmanom, koji u svojoj autorskoj biografiji ima serije kao što su 'Grace and Frankie' i 'This is us', a treća osoba, svojevrsni faktor iznenađenja u seriji jest - Selena Gomez. Serija inače govori o stanovnincima jedne otmjene stambene zgrade na manhattanskom sjeverozapadu (tzv. Upper West side), u kojoj se jedne večeri, tijekom požarnog alarma zbog kojeg skoro svi stanovnici napuštaju zgradu, dogodi strašno ubojstvo. Policija isprva to ubojstvo proglasi samoubojstvom, ali troje stanara iz zgrade - svi troje veliki ljubitelji podcasta koji govore o stvarnim zločinima - ne prihvaćaju tu interpretaciju pa započinju svoj podcast, u kojem žele riješiti ubojstvo koje im se dogodilo u zgradi.

To troje stanara su Charles-Haden Savage (Steve Martin), nekad zvijezda televizijske serije o detektivu Brazzosu, a sada usamljeni penzioner, zatim Oliver Putnam (Martin Short), nekada uspješan, a sada financijski uništen broadwayski režiser koji stalno traži načina kako da obnovi nekadašnju slavu te mlada i tajanstvena Mabel Mora (Selena Gomez), za koju isprva nije jasno kako uopće živi u toj zgradi, ali se s vremenom otkriva da sa stanovnicima ima dublje veze negoli Charles i Oliver. Kada trojac počne snimati podcast o ubojstvu u zgradi te usput provoditi vlastitu istragu, i mi ćemo, kao gledatelji, otkriti dosta o njima, o neobičnim stanarima njihove zgrade, a pomalo i o svijetu ljubitelja i autora podcasta.