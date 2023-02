'Poker Face' - u moru crnjaka i noira, napokon jedna simpatična krimi-serija

Već godinama TV-eterom vladaju krimi-serije koje se natječu jedna s drugom u tome koja će biti mračnija i koja će predstaviti disfunkcionalnijeg detektiva. Rian Johnson - tvorac filmskog serijala 'Nož u leđa' zato je stvorio nešto potpuno drugačije - detektivsku krimi-seriju koja je simpatična i živahna, iako se bavi vrlo mračnom temom: ubojstvima

Krenulo je iz Skandinavije. Dansko ' Ubojstvo ', švedsko-danski ' Most ', islandski ' Zatočeni ', a još prije toga serijal o inspektoru Wallanderu tamo negdje devedesetih - na televiziju su donijeli specifičan krimi-žanr. Opor, mračan, brutalan i direktan, jednako zasnovan na suštoj policijskoj proceduri u rješavanju najstrašnijih slučajeva ubojstava koliko na disfunkcionalnim ličnostima detektiva i oblačnom, mračnom nebu najsjevernije europske regije. Žanr je bio toliko upečatljiv i uspješan kod publike i kritike da su ga, unatoč tome što se zove nordijski noir ubrzo prisvojile i najveće britanske i američke televizijske produkcije. Od 'Pravog detektiva' do 'Mare iz Easttowna', čim ste vidjeli da vam neka televizija ili streaming servis nude neku detektivsku krimi-seriju, znali ste da slijedi mrak, čemer, brutala i depresija. Ima i smisla, je li tako? Ipak je riječ o ubojstvima.

Zato u pravi čas stiže Rian Johnson , tvorac filmskog serijala 'Nož u leđa' , koji nas je odlučio podsjetiti da krimi-serije mogu biti i zabavne, razigrane, živahne i da u njima, ne bi živ čovjek vjerov'o, meteorološke prilike ne moraju uvijek biti nepovoljne. Njegov serijski uradak, koji se od kraja siječnja prikazuje na NBC-jevoj streaming platformi Peacock (zasad nedostupna kod nas, ali to ne znači da seriju neće ubrzo preuzeti drugi dostupni servisi) zove se 'Poker Face' . Nije riječ o humorističnoj seriji, nego o pravoj, punokrvnoj krimi-priči s ubojstvima, zlikovcima i zagonetkama za detektive, ali daleko je to od crnog čemera i svih svemirskih tuga koje nas pritišću kroz tamne oblake. Serija je jednostavno šarmantna i živopisna na sličan način kao što su to znale biti epizode 'Kolumba' ili 'Ubojstvo, napisala je', samo što je ovo ipak mnogo moderniji televizijski sadržaj.

U ovoj seriji ubojice otkriva Charlie Cale (Natasha Lyonne) , pomalo otrcana, ali otprilike rokerski isfurana sredovječna žena koja ima jednu neobičnu parapsihološku sposobnost - bez greške i sa stopostotnom sigurnošću zna kad netko laže. Charlie je prvo tu svoju sposobnost koristila na pokeraškim turnirima, ali su je vlasnici casina prokužili i stavili je na crnu listu u casinima diljem Amerike. Zbog toga je Charlie, koja ni sama nije baš cvećka, bila osuđena raditi tek kao konobarica u casinu vlasnika koji ju je otkrio i blacklistao. Jednog je dana, međutim, u casinu/hotelu u kojem radi došlo do smrti pod sumnjivim okolnostima, Charlie je zbog svojih sposobnosti nešto posumnjala/otkrila i sve bi to završilo jako loše po Charlie da nije digla sidro i zbrisala.

Sada Charlie luta američkim cestama u svojem podrtom automobilu, nigdje se ne zadržavajući predugo jer je opasni likovi iz casina u kojem je radila i dalje traže, ali kako lunja od gradića do gradića, privremenog posla do privremenog posla, tako i nailazi na ubojstva. Svaka je epizoda priča o jednom mjestu na kojem je Charlie zastala i u kojem je naišla na ubojstvo i sve su vrlo živopisne ne samo zbog Charlieina otkrivanja onoga što se zbilo, nego i zbog toga što svaka donosi jedan šarolik isječak iz života u američkoj pustopoljini - malim gradićima, benzinskim pumpama, kamiondžijskim postajama, roštiljarnicama i slično. Ako smo voljni zažmiriti pred činjenicom da je poprilično nevjerojatno da Charlie nailazi na baš toliko ubojstava - a ako to nismo voljni, onda ne možemo gledati nijednu krimi-seriju ovoga tipa - sve je to vrlo zanimljivo i zabavno.

Šarmu i živopisnosti serije bez sumnje najviše pridonosi izvrsna Natasha Lyonne, koju dobro znamo iz brojnih filmova i serija, od kojih je u zadnje vrijeme vjerojatno najpoznatija 'Russian Doll'. Lyonne, čitam po internetu, nije po svačijem ukusu i činjenica jest da gotovo svugdje glumi na sličan način, zadržavajući svoj prepoznatljivi gard prekaljene rokerice raščupane kose, zakovičastog remena, raskuštrane kose i hrapavog glasa od previše cigareta. Onima koji je vole takvu (a osobno sam među njima), i ovdje će biti neodoljiva, a oni koji je ne šmekaju naći će u seriji i dovoljno drugih razloga za gledanje.