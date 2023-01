'Glass Onion' lošiji je od prvog filma iz serijala 'Nož u leđa'

To ne znači da je film loš, ali nije ni blizu dostigao duhovitost i suludu zabavu prvoga filma. Osim Daniela Craiga, koji ponavlja svoju blago karikiranu ulogu detektiva Benoita Blanca i Kate Hudson, koja se izvrsno zabavlja kao Birdie Jay, drugi likovi jednostavno nisu toliko zabavni, a priča je takva da ćete do raspleta vjerojatno zaspati jer ćete sve unaprijed predvidjeti.

Za trilere i krimiće nikako ne može biti dobar znak ako gledatelj na njima zaspe . Posebno je porazno kada gledatelj zaspe baš na raspletu , kada se saznaje tko je ubojica, zašto je i kako učinio to što je učinio, pa onda možda čak za kraj složi još neku svinjariju. Jest, gledatelj je možda kronično pospan zbog svoje sredovječnosti i film je možda predug, ali ipak. Kada gledatelj još k tome zaspe četiri puta na posljednjih petnaest minuta filma pa ga četiri puta mora i vraćati da bi ga pogledao u cijelosti, nešto tu ne štima ili s gledateljem ili s filmom. A ja bih se ovaj put kladila na film.

Upravo to mi se, naime, dogodilo s filmom 'Glass Onion: Nož u leđa' , drugom u seriji krimića s detektivom Benoit Blancom (Daniel Craig) koji se tamo negdje od Badnjaka može pogledati na Netflixu. Možda je malo preuzetno samo dva filma nazvati serijalom, ali s obzirom na to da je Netflix otkupio prava na dva nastavka, uzimam si tu slobodu da ih tako nazovem.

Kao i u prvom filmu, priča je složena po principu Agathe Christie na steroidima 21. stoljeća. Grupica ljudi na egzotičnoj i donekle izoliranoj lokaciji, ubojstvo zbog kojeg su svi osumnjičeni, prisutnost najboljeg svjetskog detektiva i blagi klasni sukob između bogataša i onih koji to nisu. Kao i u prvom filmu, tipični elementi takve priče napumpani su u karikature, a niz nevjerojatnih događaja, raspoloživih oružja, slučajnosti, tajni i neprimijećenih detalja - gotovo do apsurda. S tom razlikom što je u prvom filmu to bilo mnogo uspješnije.

'Glass Onion' nije toliko loš koliko nije toliko zaokružen i promišljen kao prvi film. Osim što neki rukavci priče ostaju nedorečeni (recimo, onaj sa znanstvenikom Lionelom Toussaintom (Leslie Odom Jr.) ili cijela debilana s originalnom Mona Lisom), likovi jednostavno nisu tako zabavni ni suludi (osim sjajne Kate Hudson kao ocvale manekenke i problematične dizajnerice Birdie Jay), a ako su osmišljeni ozbiljno (kao lik/likovi koje glumi Janelle Monae), nisu dovoljno razrađeni ni uvjerljivi. Povrh svega, sam krimi misterij podosta je slabašan i gotovo sve ćete lako predvidjeti. Pribroji li se tome i 140 minuta trajanja, lagani drijemež u završnom dijelu nije nikakvo čudo.

Ne kažem da u svemu tome nema i doza zabave. Ima. Film može biti okej za obiteljsko gledanje vikendom ili za skraćivanje trenutaka dokolice. No nadam se da će se oko sljedećeg nastavka u serijalu autori ipak malo više potruditi.