Ne, 'Avatar' i Tom Cruise nisu pokradeni, no zato žene opet jesu: Ovo su ugodna i neugodna iznenađenja nominacija za Oscare

Iako su uglavnom gotovo jednako predvidljive kao i same nagrade, nominacije za Oscare svake godine barem nečim ugodno i neugodno iznenade. Ove nas godine, međutim, Akademija NIJE iznenadila opetovanim zanemarivanjem redateljica, unatoč tome što je bilo nekoliko velikih filmova snimljenih pod ženskom redateljskom palicom.

Kao velika obožavateljica i pratiteljica Oscara , svake godine negdje u ovo doba, a još više kada dođe vrijeme za dodjelu te nagrade, zaključim da sam - barem kad je o tome riječ - neizlječivo blesava. Uvijek me nekako zanima hoće li američka akademija filmskih umjetnosti primijetiti filmove koje sam i ja primijetila, hoće li u intervjuima i prilozima između nominacija i dodjele nagrada glumci, redatelji, producenti i ostali filmadžije reći nešto o filmu zbog čega ga ja volim, mrzim ili bih ga mogla još više zavoljeti ili zamrziti te na kraju, hoće li se taj film zlatnim slovima upisati u povijest mainstream filma . Uglavnom, očekivanja su mi prevelika, prenaivna i preblesava. Trebala sam dosad već naučiti.

Nominacije za Oscara lakše je predvidjeti nego samo nagrade, što je nije baš sasvim logično jer nam tako ne govori i matematički izračun vjerojatnosti. Ima tu još nekih faktora osim čistih brojčica koje utječu na to je li neki film pogodan oscarovski materijal ili nije, ali kako god okreneš, trebalo bi biti lakše pogoditi koji će jedan od pet ili jedan od deset filmova osvojiti nagradu nego pogoditi kojih će pet ili deset od, štajaznam, deset tisuća filmova biti nominirani. Pa opet, svi uvijek bolje pogode nominacije jer ovaj drugi, mimo-matematički faktor osjećaja za filing zapravo smanjuje skup filmova koji bi uopće mogli biti nominirani. Tako da - njah. Sve na kraju ispadne dosadno i predvidljivo.

Osim što nije sasvim. Oscarski glasači ipak nam svake godine prirede nekoliko iznenađenja, koja su katkad prava iznenađenja, a katkad nisu. Evo, recimo, ove godine svi padaju u nesvijest zato što je 'Trokut tuge' Rubena Östlunda ( osvrt ovdje )​​​​ nominiran za najbolji film, a moš mislit tektonskog šoka. Em je Östlundu to već drugi film s najprestižnijom festivalskom nagradom na svijetu, em su film i glumci iz njega pobrali hrpetinu drugih nagrada, em je Östlund u međuvremenu postao poster darling lijevoliberalnih bogataša i intelektualaca, em je uza sebe furao takvu propagandnu mašineriju da vam priču filma i njegovu poruku sad već zna ispričati svaki europski student sociologije koji ga nije gledao. Tako da ono, Dajte najte s iznenađenjem.

Podosta je gaspova izazvalo i to što James Cameron nije upiknuo redateljsku nominaciju za 'Avatara', na što mogu samo odmahnuti rukom. Filmovi za djecu i školski program s temom očuvanja okoliša nikada nisu bili materijal koji bi njihove redatelje uzdizao do filmaškog panteona pa, evo, nije ni ovaj. Big deal. Isto bih rekla i za izostanak glumačke nominacije Toma Cruisea za nastup u 'Top Gun: Mavericku' (osvrt ovdje) jer ono - dajte se, ljudi, saberite. Kužim da je sve to ljudima jako simpatično, da Cruise objektivno NIJE LOŠ glumac, ali zadnja nominacija koju je fakat bio zaslužio bila je ona za sporednu ulogu u 'Kišnom čovjeku'. Ni za što poslije nije, pa ni za ovo, koliko god se svi uz taj film s toplinom oko srca prisjećali vlastite mladosti i uvjeravali se da i dalje možemo furat supersonične avione (doslovno ili metaforički, jelte).

Posebna su kategorija iznenađenja ona u kojima je Akademija nešto učinila dobro, ali na istome filmu pokazala svoju ograničenost. Recimo, nominacija fantastičnog Paula Mescala za glavnu ulogu u filmu 'Aftersun' (osvrt ovdje) jest bez zadrške vrlo ugodno iznenađenje, jednako kao što je superdobra vijest to što je film 'Women Talking' uvršten među nominacije za najbolji film. No interesantno je da redateljice tih dvaju filmova - jer da, oba su režirale žene (BU!) - nisu primijećene u nominacijama. Interesantno, ali ne i iznenađujuće jer su žene u čitavoj povijesti nagrade Oscar za najbolju režiju nominirane tek osam puta. S takvom statistikom i junačkom tradicijom, dakle, ni o kakvom se iznenađenju ne može govoriti, ali o sramoti da se žene ne u filmskom svijetu ne doživljava jednako ozbiljno kao i muškarce već bi se moglo.