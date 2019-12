'Nož u leđa' - jedan od najzabavnijih filmova godine

U filmu koji tipičnu krimi-priču nalik onima Agathe Christie duhovito ukrašava detaljima 21. stoljeća, vidljivo je da su se i glumačka ekipa i redatelj zabavljali barem jednako koliko se zabavlja i publika.

Znate li za ono Čehovljevo pravilo koje govori da puška koja je okačena o zid u prvom činu mora opaliti u trećem. E, pa u filmu 'Nož u leđa' tog su se pravila držali kao pijan plota! Ne samo da su ga se držali, nego su ga dotjerali do duhovitog apsurda. Jedina izmjena koju su unijeli jest da nije riječ o puški, nego o nožu, i to o hrpetini noževa. U velikom dnevnom boravku prekrasne gotičke kuće u kojoj je stanovao čovjek čije se ubojstvo rješava - a koji je superpopularni pisac krimića - stoji bizarna skulptura sastavljena od stotina noževa poslaganih u krug tako da noževi podsjećaju na zrake Sunca. Ta se skulptura neprekidno pojavljuje u kadrovima, od samog početka pa do samog kraja filma i čak je i onima koji nemaju pojma o Čehovljevu pravilu jasno da takva upadljivost ne može biti bez veze. Neki nož iz te skuklpture mora pred kraj biti upotrijebljen. I bez brige, bit će. No ne onako kako ste očekivali. Bit će vam čak, vjerovali ili ne, smiješno.